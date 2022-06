Άμπερ Χερντ: «Αγαπάω ακόμα τον Τζόνι Ντεπ»

Η Άμπερ Χερντ δήλωσε ότι εξακολουθεί να αγαπά τον Τζόνι Ντεπ σε μια συνέντευξη εφ' όλης της ύλης που παραχώρησε σχετικά με την πρόσφατη αντιδικία με τον πρώην σύζυγό της.

Πιο συγκεκριμένα, δημοσιογράφος του NBC τη ρώτησε αν μετά από όλα αυτά «έχει ακόμα αγάπη» για τον Ντεπ.

«Τον αγαπώ. Τον αγάπησα με όλη μου την καρδιά», απάντησε η Χερντ. «Προσπάθησα να κάνω ό,τι καλύτερο μπορούσα ώστε μια βαθιά διαλυμένη σχέση να λειτουργήσει και δεν τα κατάφερα».

«Δεν έχω καθόλου άσχημα συναισθήματα ή πικρία απέναντί ​​του», πρόσθεσε. «Μπορεί να είναι δύσκολο να το καταλάβεις ή μπορεί να είναι πραγματικά εύκολο να το καταλάβεις αν έχεις αγαπήσει ποτέ κάποιον».

Όσον αφορά συγκεκριμένα τη δίκη, η Χερντ είπε ότι «η πλειονότητα της διαδικασίας "παίχτηκε" στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης» κάνοντας λόγο για «βιτριόλι» από τους υποστηρικτές του Ντεπ.

«Δεν είμαι καλό θύμα, το ξέρω. Δεν είμαι ένα συμπαθές θύμα, δεν είμαι τέλειο θύμα», είπε μεταξύ άλλων η Χερντ.

Watch all of part two of @SavannahGuthrie's exclusive interview with Amber Heard, in which Heard discusses her future, fears about new defamation lawsuits and whether she still “has love” for Johnny Depp: pic.twitter.com/xr3EX9se6K