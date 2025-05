Αμηχανία στον Λευκό Οίκο: «Ο Καναδάς δεν πωλείται» απάντησε ο Κάρνεϊ στις προκλήσεις του Τραμπ

Σε μια συνάντηση που ξεκίνησε με φιλοφρονήσεις αλλά γρήγορα πήρε διαφορετική τροπή, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο η χώρα του να προσαρτήσει τον Καναδά, ακόμη και όταν ο νέος Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ τον διέψευσε κατηγορηματικά.

Ο Κάρνεϊ, που βρέθηκε για πρώτη φορά στον Λευκό Οίκο μετά την εκλογή του τον προηγούμενο μήνα, έγινε δεκτός από τον Τραμπ με θερμή χειραψία και συγχαρητήρια για αυτό που ο πρόεδρος χαρακτήρισε ως «μία από τις μεγαλύτερες επιστροφές στην ιστορία της πολιτικής».

Κατά την έναρξη της συνάντησης, ο Τραμπ τόνισε ότι έχει «μερικά δύσκολα ζητήματα» να συζητήσει με τον Κάρνεϊ, αλλά διαβεβαίωσε πως «όλα θα πάνε καλά». Στη συνέχεια εξήρε τις ικανότητες του Καναδού πρωθυπουργού, αναφερόμενος στη «μεγάλη του εμφάνιση στο ντιμπέιτ» και τονίζοντας ότι τον σέβεται ιδιαίτερα.

Ωστόσο, η ατμόσφαιρα άλλαξε αισθητά όταν ο Αμερικανός πρόεδρος άρχισε να επαναφέρει την ιδέα οι ΗΠΑ να προσαρτήσουν τον Καναδά. Παρότι είχε προηγηθεί μια επιθετική ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social, η στάση του Τραμπ ήταν περισσότερο συμβιβαστική μπροστά στον Κάρνεϊ, χωρίς όμως να κάνει πίσω.

«Δεν πρόκειται να συζητήσουμε αυτό το θέμα, εκτός αν κάποιος θέλει να το συζητήσουμε», είπε ο Τραμπ αναφερόμενος στο ενδεχόμενο προσάρτησης. Αργότερα πρόσθεσε: «Ποτέ μη λες ποτέ. Έχω δει πολλά πράγματα να θεωρούνται αδύνατα και τελικά να γίνονται πραγματικότητα».

Ο Καναδός πρωθυπουργός, εμφανώς ενοχλημένος, απάντησε με σαφήνεια: «Όπως γνωρίζετε από την αγορά ακινήτων, υπάρχουν μέρη που δεν είναι προς πώληση. Η ευκαιρία βρίσκεται στη συνεργασία». Και κατέληξε: «Ο Καναδάς δεν είναι και δεν πρόκειται ποτέ να είναι προς πώληση».

