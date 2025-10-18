ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Αμερικανικό «στοπ» στις ευκαιρίες της Ουκρανίας - Η δοκιμασία μετά τη συνάντηση Τραμπ και Ζελένσκι

Η συνάντηση, αν και δεν έφερε τις μεγάλες εξαγγελίες που ήλπιζε το Κίεβο, έδειξε ότι οι δύο ηγέτες επιχειρούν να διατηρήσουν ανοιχτό τον δίαυλο επικοινωνίας

Φωτ.: EPA
Η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο σηματοδότησε μια νέα φάση στις αμερικανοουκρανικές σχέσεις, με θετικά μηνύματα αλλά και περιορισμένες προοπτικές για άμεση στρατιωτική ενίσχυση.

Παρά τις δημόσιες δηλώσεις αμοιβαίας εκτίμησης και την αισιοδοξία για «επόμενα βήματα προς την ειρήνη», ο Τραμπ κράτησε αποστάσεις από τα αιτήματα του Κιέβου, προκρίνοντας μια προσωρινή «παύση των εχθροπραξιών» στα σημερινά όρια των μαχών. Ο Ζελένσκι, από την πλευρά του, χαρακτήρισε τη θέση αυτή «ρεαλιστική», δηλώνοντας πως μια κατάπαυση πυρός μπορεί να αποτελέσει σημείο εκκίνησης για μελλοντικές διαπραγματεύσεις.

Κεντρικό σημείο της συζήτησης αποτέλεσε το ενδεχόμενο αποστολής πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία. Ο Τραμπ αναγνώρισε ότι η παραχώρησή τους θα μπορούσε να αλλάξει την ισορροπία ισχύος, ωστόσο τόνισε ότι «θα μπορούσε να οδηγήσει σε επικίνδυνη κλιμάκωση». Παράλληλα, υπαινίχθηκε ότι μια τέτοια επιλογή θα τεθεί υπό εξέταση μόνο εφόσον αποτύχουν οι διπλωματικές προσπάθειες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σύμφωνα με αναλυτές, ο Αμερικανός πρόεδρος δείχνει να ποντάρει περισσότερο στη διπλωματική διαχείριση και στην ψυχολογική πίεση προς τη Μόσχα, παρά σε μια στρατιωτική αντιπαράθεση μέσω εξοπλισμών. Παράλληλα, εμφανίζεται πλέον πιο προσεκτικός απέναντι στις τακτικές του Πούτιν, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως «έχει μάθει να μην υποτιμά την άλλη πλευρά».

Η συνάντηση, αν και δεν έφερε τις μεγάλες εξαγγελίες που ήλπιζε το Κίεβο, έδειξε ότι οι δύο ηγέτες επιχειρούν να διατηρήσουν ανοιχτό τον δίαυλο επικοινωνίας. Για την Ουκρανία, το πολιτικό σήμα παραμένει μικτό: ένα προσωρινό «στοπ» στις ελπίδες για στρατηγική ενίσχυση, αλλά και ένα παράθυρο επαναπροσδιορισμού της σχέσης της με την Ουάσιγκτον.


 

