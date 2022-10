Για τις γυναίκες του Ιράν: Σουηδή ευρωβουλευτής έκοψε τα μαλλιά της μέσα στο κοινοβούλιο φωνάζοντας «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία»

Η Σουηδή ευρωβουλευτής, ιρακινής καταγωγής, Αμπίρ Αλ-Σαχάνι, έκοψε τα μαλλιά της στη διάρκεια ομιλίας της στο Ευρωκοινοβούλιο σε ένδειξη συμπαράστασης προς τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Ιράν που πυροδότησε ο θάνατος της 22χρονης Μαχσά Αμινί κατά την κράτησή της από την αστυνομία ηθών.

«Μέχρι να ελευθερωθεί το Ιράν, η οργή μας θα είναι μεγαλύτερη από τους τυράννους. Μέχρι να είναι ελεύθερες οι γυναίκες στο Ιράν θα είμαστε στο πλευρό σας», είπε στο Ευρωκοινοβούλιο στο Στρασβούργο η ευρωβουλευτής Αμπίρ Αλ-Σαχάνι.

Βίντεο: Η στιγμή που η ευρωβουλευτής κόβει τα μαλλιά της, δηλώνοντας αλληλεγγύη στις Ιρανές

Στη συνέχεια πήρε ένα ψαλίδι και φώναξε: «Jin, Jiyan, Azadi» («Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία» στην κουρδική γλώσσα) και έκοψε την αλογοουρά της.

