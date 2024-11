Εκλογές ΗΠΑ: Αυτές είναι οι βασικές θέσεις του Τραμπ

Θέμα χρόνου είναι πια η ανάδειξη του νέου κυβερνήτη των ΗΠΑ, στις αμερικανικές εκλογές.

Τα αποτελέσματα για τον Ντόναλντ Τραμπ και την Κάμαλα Χάρις φαίνεται πως θα κριθούν στον «πόντο» με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις να δείχνουν ότι ο αμερικανικός λαός, είναι «κομμένος» στα δυο.

Από τη 13η Ιουλίου και την απόπειρα δολοφονίας του, ο Τραμπ αυτοπροβλήθηκε ως μια «ενωτική φιγούρα», την ίδια ώρα που οι Δημοκρατικοί ήρθαν αντιμέτωποι με σωρό αντιφάσεων και δυσπιστίας.

Χωρίς να αποκλίνει από τις βασικές πολιτικές θέσεις του, ο 78χρονος Τραμπ, διεκδικεί ξανά την προεδρία, εστιάζοντας την προεκλογική του εκσταρτεία σε πέντε βασικούς παράγοντες.

Η σκληρή μεταναστευτική πολιτική του Τραμπ αποτελεί κεντρικό άξονα της εκστρατείας του, αφού έχει προαναγγείλει μαζικές απελάσεις, σχεδιάζοντας παράλληλα και σημαντικούς περιορισμούς στη νόμιμη μετανάστευση.

Ανησυχία έχουν προκαλέσει οι στάσεις του υποψήφιου πλανητάρχη, για τη σταδιακή αποδυνάμωση βασικών οργανισμών όπςω το υπουργείο Παιδείας και το FBI. Στον ίδιο διάλογο για τα ζητήματα προστασίας των πολιτών, ο Τραμπ συμπεριλαμβάνει την «αυξημένη προσφυγή στη θανατική ποινή».

Εισαγωγικοί δασμοί: Σκοπεύει να επιβάλει δασμούς 10% σε όλα τα εισαγόμενα αγαθά, ως απάντηση σε δασμούς άλλων χωρών.



Φορολογικές μειώσεις: Προτείνει μειώσεις στον ομοσπονδιακό φόρο εισοδήματος, καθώς και την εξάλειψη των φόρων στα φιλοδωρήματα, την κοινωνική ασφάλιση και τις υπερωρίες.



Αυτοκινητοβιομηχανία: Φοροαπαλλαγές για δάνεια αγοράς αυτοκινήτων που κατασκευάζονται στις ΗΠΑ για να ενισχύσει την εγχώρια παραγωγή.

Πολιτική Ενέργειας: Υποστηρίζει την επιστροφή στα ορυκτά καύσιμα, ενάντια στην πράσινη ενέργεια, με το σύνθημα «Drill, baby, drill». Έχει ήδη ανακοινώσει ότι μία από τις πρώτες του ενέργειες θα είναι να επιτρέψει πάλι την εξόρυξη πετρελαίου στον Αρκτικό Κύκλο στην Αλάσκα, που είναι περιοχή υψίστης προστασίας.

Μαζικές απελάσεις: Υπόσχεται να προχωρήσει σε μαζικές απελάσεις παράτυπων μεταναστών και να ενισχύσει τη φύλαξη των συνόρων με νέους πράκτορες.

Οριοθέτηση Συνόρων: Αναβίωση της κατασκευής τείχους στα σύνορα με το Μεξικό και ανάπτυξη στρατού για «πόλεμο» ενάντια σε καρτέλ.



Ιδεολογικό Κοντρόλ: Υποστηρίζει ταξιδιωτικές απαγορεύσεις σε χώρες με μουσουλμανική πλειοψηφία και ιδεολογικό έλεγχο των νέων μεταναστών.

Εξωτερική Πολιτική

«Πρώτα η Αμερική»: Μείωση της υποστήριξης στους συμμάχους του ΝΑΤΟ, ιδιαίτερα εάν δεν πληρούν τις αμυντικές δαπάνες.

Ουκρανία: Αποδυναμώνει την υποστήριξη προς την Ουκρανία και εξετάζει συμφωνία με τον Πούτιν για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Εμπορικές σχέσεις με την Κίνα: Περιορισμοί στα κινεζικά προϊόντα, με στόχο την ενίσχυση της αμερικανικής παραγωγής.

«Καθαρισμός του βάλτου»: Προτείνει την αντικατάσταση χιλιάδων υπαλλήλων σε δημόσιες θέσεις με πολιτικά διορισμένους.

Διαλύσεις Οργανισμών: Σκοπεύει να καταργήσει το Υπουργείο Παιδείας και να περιορίσει το FBI και το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Νομοθεσία για το Έγκλημα: Υπόσχεται σκληρή στάση, με αυξημένη χρήση της θανατικής ποινής, ακόμα και για εμπόρους ναρκωτικών.

Δικαιώματα αναπαραγωγής: Έχει πάρει μετριοπαθή στάση απέναντι στην άμβλωση, προτείνοντας οι περιορισμοί να είναι θέμα των πολιτειών, ενώ υποστηρίζει εξαιρέσεις για βιασμό και ιατρικές ανάγκες.

