ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Αλβανός πολίτης έγινε ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Έρικ Άνταμς

Η σχέση του με τη χώρα έχει και προσωπική διάσταση, καθώς ο γιος του είχε ζήσει εκεί, συμμετέχοντας στην αλβανική εκδοχή του «American Idol»

ΕΡΙΚ ΑΝΤΑΜΣ ΑΛΒΑΝΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΣ Facebook Twitter
Ο Έρικ Άντμας σε προηγούμενο του ταξίδι στην Αλβανία / Φωτ.: X
0

Ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Έρικ Άνταμς, απέκτησε αλβανική υπηκοότητα μετά από αίτημά του, σύμφωνα με διάταγμα του προέδρου Μπαϊράμ Μπεγκάι.

Η απονομή χαρακτηρίστηκε από το περιβάλλον του ως ένδειξη των στενών δεσμών του με την αλβανοαμερικανική κοινότητα, με τον εκπρόσωπό του να κάνει λόγο για μια σχέση «φιλίας και αμοιβαίου σεβασμού» που «ενισχύει τους δεσμούς μεταξύ Νέας Υόρκης και Αλβανίας».

Ο ίδιος έχει εδώ και χρόνια καλλιεργήσει μια εικόνα «διεθνούς δημάρχου», πραγματοποιώντας συχνά ταξίδια στο εξωτερικό. Είχε επισκεφθεί την Αλβανία και τον Οκτώβριο, ενώ μετά την αποχώρησή του από το αξίωμα πραγματοποίησε νέα τετραήμερη επίσκεψη, κατά την οποία συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό Έντι Ράμα και μέλη της κυβέρνησης, σε ταξίδι που χρηματοδοτήθηκε εν μέρει από την αλβανική πλευρά.

Η σχέση του με τη χώρα έχει και προσωπική διάσταση, καθώς ο γιος του είχε ζήσει εκεί, συμμετέχοντας στην αλβανική εκδοχή του «American Idol». Παράλληλα, ο Άνταμς δεν έχει δώσει ποτέ μια ξεκάθαρη απάντηση για το πού σκοπεύει να ζήσει μετά την πολιτική, έχοντας αναφέρει ως πιθανούς προορισμούς το Μπακού και τα Υψίπεδα του Γκολάν.

Η θητεία του στη δημαρχία συνοδεύτηκε και από αμφιλεγόμενα επεισόδια. Βρέθηκε αντιμέτωπος με ομοσπονδιακό κατηγορητήριο που αφορούσε, μεταξύ άλλων, ταξίδια στην Τουρκία και κατηγορίες ότι είχε αποδεχθεί ακατάλληλα ταξιδιωτικά προνόμια από ξένους παράγοντες. Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες, ενώ η υπόθεση τελικά αποσύρθηκε από το υπουργείο Δικαιοσύνης επί προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ.

Μετά την αποχώρησή του από τη δημαρχία έχει εμφανιστεί σε διάφορα μέρη του κόσμου, από το Ντουμπάι μέχρι τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Έχει επίσης δηλώσει ότι σχεδιάζει επιχειρηματική δραστηριότητα στη Σενεγάλη, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Νωρίτερα φέτος, προκάλεσε νέα ερωτήματα όταν λάνσαρε δικό του κρυπτονόμισμα, υποστηρίζοντας ότι θα συμβάλει στην καταπολέμηση του αντισημιτισμού και του «αντιαμερικανισμού», πριν χάσει γρήγορα μεγάλο μέρος της αξίας του.

Με πληροφορίες από Associated Press

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΡΙΚ ΑΝΤΑΜΣ ΑΛΒΑΝΙΑ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Διεθνή / Έρικ Άνταμς: Μυστήριο και αντιδράσεις για το ταξίδι του δημάρχου Νέας Υόρκης στην Αλβανία

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Έρικ Άνταμς, ταξιδεύει στην Αλβανία στις τελευταίες εβδομάδες της δημαρχίας του, προκαλώντας συζητήσεις για την εστίασή του στην κληρονομιά της πόλης έναντι των προσωπικών ταξιδιωτικών ενδιαφερόντων
LIFO NEWSROOM
Πώς ο Έρικ Άνταμς έγινε ο πρώτος δήμαρχος της Νέας Υόρκης στον οποίο απαγγέλθηκαν κατηγορίες

Διεθνή / Νέα Υόρκη: Ο δήμαρχος Έρικ Άνταμς και οι βαριές κατηγορίες για τα δώρα των Τούρκων

Πώς ο Έρικ Άνταμς έγινε ο προστάτης των Τούρκων του Μπρούκλιν - Τα ανταλλάγματα και η μάχη για την πολιτική επιβίωση του δημάρχου που ήθελε να γίνει το πρόσωπο του νέου Δημοκρατικού Κόμματος
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΠΕΝΝΥ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΥ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΤΖΟΓΟΣ ΖΑΡΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΥΧΗΣ

Διεθνή / Μελέτη: Οι ιθαγενείς της Αμερικής έπαιζαν παιχνίδια τύχης πριν από 12.000 χρόνια

Τα πρώτα ζάρια εμφανίστηκαν πριν από περίπου 12.000 χρόνια στις Μεγάλες Πεδιάδες της Βόρειας Αμερικής, δηλαδή περισσότερα από 6.000 χρόνια πριν από τα παλαιότερα γνωστά παραδείγματα, σύμφωνα με τη μελέτη
THE LIFO TEAM
ΠΑΚΙΣΤΑΝ ΗΠΑ ΙΡΑΝ ΙΣΡΑΗΛ ΒΑΝΣ

Διεθνή / Στο Πακιστάν οι συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν με Βανς – Οι όροι της Τεχεράνης και οι «κόκκινες γραμμές»

Παρά ορισμένα συγκρατημένα θετικά μηνύματα από τη διαδικασία, οι διαφορές παραμένουν βαθιές, με τις δύο πλευρές να προσέρχονται με διαφορετικές προτεραιότητες
THE LIFO TEAM
ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΙΘΥΜΙΑ

Διεθνή / Βασίλισσα Ελισάβετ: Ποια ήταν η τελευταία επιθυμία που είχε και αφορούσε τα δισέγγονά της

Αν και το παλάτι δεν αποκάλυψε ποτέ λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας της, φέρεται να επιδεινώθηκε το καλοκαίρι του 2022 και σύμφωνα με τις πληροφορίες υπήρχε μια αίσθηση αποχαιρετισμού στις τελευταίες δημόσιες εμφανίσεις της
THE LIFO TEAM
ΛΙΒΑΝΟΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΙΣΡΑΗΛ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

Διεθνή / Λίβανος: Πότε οι συνομιλίες με Ισραήλ, το μήνυμα της Χεζμπολάχ - Έκκληση να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί

Αφού τέθηκε σε εφαρμογή κατάπαυση πυρός ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, το Ισραήλ υποστήριξε- αντίθετα με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν που ήταν ο μεσολαβητής «κλειδί»- ότι ο Λίβανος δεν συμπεριλαμβανόταν στη συμφωνία
THE LIFO TEAM
 
 