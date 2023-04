Αλαμπάμα: Ένοπλος άνοιξε πυρ σε πάρτι γενεθλίων 16χρονης- 4 νεκροί και 20 τραυματίες

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 20 τραυματίστηκαν στην Αλαμπάμα όταν ένας ένοπλος άνοιξε πυρ, αργά το βράδυ του Σαββάτου, σε ένα πάρτι για τα γενέθλια μιας έφηβης στην πόλη Ντέιντεβιλ.

«Η ενέργεια αυτή στοίχισε τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους, με τραγικό τρόπο», ανέφερε ένας εκπρόσωπος της πολιτειακής αστυνομίας, ο Τζέρεμι Μπάκετ, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Ωστόσο η αστυνομία δεν έχει διευκρινίσει αν ο ύποπτος έχει συλληφθεί ούτε έχει δώσει περισσότερες λεπτομέρειες στη δημοσιότητα για την ένοπλη επίθεση στην Αλαμπάμα.

Αρκέστηκε να πει ότι επιφυλάσσεται για περαιτέρω ενημέρωση τις επόμενες ώρες. Ήδη έχει ξεκινήσει έρευνα για να διαλευκανθούν οι συνθήκες της τραγωδίας και το κίνητρο του δράση. Οι αρχές πιστεύουν ότι είχε προηγηθεί κάποιος διαπληκτισμός, σύμφωνα με το τοπικό τηλεοπτικό κανάλι WRBL.

Η επίθεση σημειώθηκε σε μια αίθουσα χορού στο κέντρο της πόλης, όπου μια έφηβη γιόρταζε τα 16α γενέθλιά της, ανέφερε η εφημερίδα Montgomery Advertiser.

In a horrifying turn of events, a teenager's birthday party at the Mahogany Masterpiece dance studio in Dadeville, Alabama, became the site of a mass shooting, leaving more than 20 people injured, according to witnesses and local media.#AlabamaShooting

pic.twitter.com/WMgETUOv9E