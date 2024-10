Αλ Πατσίνο: Αποκάλυψε πως παραλίγο να πεθάνει από κορωνοϊό το 2020

Διεθνή / Όταν η Κλόε Καρντάσιαν μιλούσε για τα πάρτι του Diddy: «Οι μισοί ήταν ολόγυμνοι»

Σε επεισόδιο του ριάλιτι «Keeping Up With The Kardashians», Κλόε και Κόρτνεϊ μιλούσαν για ένα από τα πάρτι του Diddy

LIFO NEWSROOM