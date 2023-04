Ακυβέρνητο σκάφος με 400 μετανάστες μεταξύ Ελλάδας, Μάλτας και Ιταλίας

Ένα ακυβέρνητο σκάφος που μεταφέρει περίπου 400 μετανάστες βρίσκεται στη Μεσόγειο τις τελευταίες τουλάχιστον 24 ώρες ανάμεσα σε Ιταλία, Μάλτα και Ελλάδα.

Η υπηρεσία υποστήριξης Alarm Phone ανέφερε σε tweet την Κυριακή ότι έλαβε κλήση από σκάφος, το οποίο είχε αναχωρήσει από το Τομπρούκ της Λιβύης κατά τη διάρκεια της νύχτας, προσθέτοντας ότι ανέφερε το περιστατικό στις αρχές, αλλά δεν είχε ξεκινήσει επιχείρηση διάσωσης.

Πολλοί από τους επιβαίνοντες χρειάζονται ιατρική φροντίδα, ανέφερε η Alarm Phone, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, μια έγκυος γυναίκα και ένα άτομο με αναπηρία. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι ορισμένοι άνθρωποι ενδέχεται να έχουν πηδήξει στη θάλασσα, ότι το κύτος του σκάφους έχει γεμίσει νερό και ότι επικρατεί πανικός.

The people on board are in panic and ask for immediate rescue. According to the Italian Coastguard, they sent the vessel #Diciotti to rescue. Hopefully it'll reach the boat in distress soon!