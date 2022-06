Αϊόβα: Πυροβολισμοί σε πάρκινγκ εκκλησίας- Σκότωσε δυο γυναίκες και αυτοκτόνησε

Άνδρας πυροβόλησε και σκότωσε δύο γυναίκες στον χώρο στάθμευσης εκκλησίας στην πολιτεία Αϊόβα προτού στρέψει το όπλο στον εαυτό του, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Το περιστατικό στην Αϊόβα γνωστοποιήθηκε λίγη ώρα μετά το διάγγελμα του προέδρου Τζο Μπάιντεν για το ζήτημα των όπλων έπειτα από τα mass shootings στο Μπάφαλο (Νέα Υόρκη), στην Ουβάλντε (Τέξας) και στην Τάλσα (Οκλαχόμα).

Δύο άνθρωποι –πέντε, σύμφωνα με ΜΜΕ– τραυματίστηκαν, ο ένας σοβαρά, από σφαίρες κατά τη διάρκεια κηδείας στην πόλη Ρασίν (Ουισκόνσιν) χθες το μεσημέρι (τοπική ώρα). Δεν αναφέρθηκαν συλλήψεις.

Στην Αϊόβα, σύμφωνα με τον Νίκολας Λένι, αξιωματικό της αστυνομίας στην κομητεία Στόρι, το φονικό έγινε έξω από την εκκλησία Κόρνερστοουν, ανατολικά της πόλης Έιμς. Πρόκειται για εκκλησία φονταμενταλιστών χριστιανών. Ο Λένι μίλησε για «μεμονωμένο περιστατικό», αποφεύγοντας να αποκαλύψει ποια ήταν η σχέση του δράστη και των θυμάτων.

Another shooting. This one in Ames, Iowa at a church where 3 people are dead, including the shooter.



The church hosts a regular Thursday evening event for its youth ministry. https://t.co/OCkKZsNnDZ