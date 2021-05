Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν νωρίτερα έξω από μουσικό κλαμπ με μπιλιάρδα στη Φλόριντα των ΗΠΑ, σε ένοπλη επίθεση με δύο νεκρούς και τουλάχιστον 20 τραυματίες.

Σύμφωνα με τον αστυνομικό διοικητή του Μαϊάμι - Ντέιντ, Alfredo Ramirez III, όλα ξεκίνησαν όταν ένα λευκό τζιπ Nissan Pathfinder σταμάτησε έξω από το κλαμπ μεταξύ 12 και 1 τα ξημερώματα (τοπική ώρα). Τρία άτομα βγήκαν από το όχημα με όπλα στα χέρια και άρχισαν να πυροβολούν προς το ανυποψίαστο πλήθος που ήταν συγκεντρωμένο στο σημείο για μία συναυλία, η οποία ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει λίγο αργότερα.

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περίπου 20 με 25 ακόμα έχουν διακομιστεί με τραύματα σε γύρω νοσοκομεία. «Αυτοί οι αδίστακτοι δολοφόνοι πυροβολούσαν αδιακρίτως στο πλήθος και θα αναζητήσουμε δικαίωση», έγραψε ο Ramirez στο Twitter, εκφράζοντας τα συλλυπητήρια του προς τους συγγενείς των θυμάτων.

I am at the scene of another targeted and cowardly act of gun violence, where over 20 victims were shot and 2 have sadly died. These are cold blooded murderers that shot indiscriminately into a crowd and we will seek justice. My deepest condolences to the family of the victims.