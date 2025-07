Αίγυπτος: Μεγάλη φωτιά σε πολυώροφο κτίριο - Τουλάχιστον 14 τραυματίες

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας σε κτίριο τηλεπικοινωνιών στο Κάιρο της Αιγύπτου, τραυματίζοντας τουλάχιστον 14 άτομα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Δημοσιογράφος της κρατικής τηλεόρασης δήλωσε νωρίτερα ότι η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο, αφού προκάλεσε διακοπές στις τηλεπικοινωνίες σε όλη την πρωτεύουσα.

Οι πολίτες δεν μπορούσαν να πραγματοποιήσουν τηλεφωνικές κλήσεις και σημειώθηκε μεγάλη διακοπή σύνδεσης στο διαδίκτυο, καθώς το παρατηρητήριο Netblocks ανέφερε ότι η συνδεσιμότητα στο δίκτυο έπεσε στο 62% των συνηθισμένων επιπέδων.

‼️🚨⚡️A huge fire broke out in the main Ramses Central building in the Ramses area in the center of the Egyptian capital, Cairo. pic.twitter.com/qHC7nrD2Lb