Αίγυπτος: Ανακαλύφθηκε ο βασιλικός τάφος του φαραώ Τούθμωσις Β΄ - Ήταν πρόγονος του Τουταγχαμών

Οι αιγυπτιολόγοι ανακάλυψαν τον πρώτο τάφο ενός Φαραώ από τότε που αποκαλύφθηκε ο τάφος του Τουταγχαμών πριν από έναν αιώνα.

Μέχρι πρόσφατα, ο τάφος του βασιλιά Τούθμωσις Β΄ ήταν ο τελευταίος βασιλικός τάφος της 18ης αιγυπτιακής δυναστείας που παρέμενε ανεξερεύνητος.

Όμως μια ομάδα Βρετανών και Αιγυπτίων ερευνητών τον εντόπισε στις δυτικές κοιλάδες της Νεκρόπολης των Θηβών κοντά στην πόλη Λούξορ.

Στο παρελθόν, οι αιγυπτιολόγοι πίστευαν ότι οι ταφικοί θάλαμοι των Φαραώ του 18ου αιώνα βρίσκονταν στην άλλη άκρη του βουνού, κοντά στην Κοιλάδα των Βασιλέων.

Το συνεργείο βρήκε μια περιοχή γνωστή ως συχνός τόπος ανάπαυσης των βασιλικών γυναικών, αλλά όταν μπήκαν στον ταφικό θάλαμο τον βρήκαν διακοσμημένο, ξεκάθαρο σημάδι της παρουσίας ενός Φαραώ.

«Ένα μέρος της οροφής ήταν ακόμα άθικτο - μια οροφή βαμμένη με μπλε χρώμα και κίτρινα αστέρια πάνω της. Και οροφές βαμμένες μπλε με κίτρινα αστέρια βρίσκονται μόνο σε βασιλικούς τάφους», δήλωσε ο διευθυντής πεδίου της αποστολής, δρ Πιρς Λίδερλαντ.

Ο ίδιος μίλησε για τη συγκίνηση που ένιωσε εκείνη τη στιγμή στην εκπομπή Newshour του BBC.

«Όταν βγήκα έξω, η γυναίκα μου περίμενε έξω και το μόνο πράγμα που μπορούσα να κάνω ήταν να ξεσπάσω σε κλάματα», είπε.

«Όταν συναντάς κάτι που δεν περιμένεις να βρεις, είναι συναισθηματικά εξαιρετικά ταραχώδες πραγματικά».

Είπε ότι η ανακάλυψη έλυσε το μυστήριο για το πού βρίσκονται οι τάφοι των βασιλιάδων από τις αρχές της 18ης δυναστείας. Οι ερευνητές βρήκαν τα μουμιοποιημένα λείψανα του Τούθμωσις Β΄ πριν από δύο αιώνες, αλλά ο αρχικός τόπος ταφής του δεν είχε εντοπιστεί ποτέ.

Ο Τούθμωσις Β΄ ήταν πρόγονος του Τουταγχαμών, η βασιλεία του οποίου πιστεύεται ότι διήρκεσε περίπου από το 1493 έως το 1479 π.Χ..

Είναι περισσότερο γνωστός ως σύζυγος της βασίλισσας Χατσεψούτ, η οποία θεωρείται μία από τις σπουδαιότερες Φαραώ της Αιγύπτου και μία από τις λίγες γυναίκες που ανέλαβαν μόνες του τα αξιώματα του Φαραώ.

Ο Δρ Λίδερλαντ δήλωσε ότι η «μεγάλη σκάλα και ένας πολύ μεγάλος κατηφορικός διάδρομος» του τάφου υποδηλώνουν μεγαλοπρέπεια.

Οι ερευνητές έπρεπε να συρθούν μέσα από ένα διάδρομο 10 μέτρων, μέσα από ένα άνοιγμα περίπου 40 τετραγωνικών εκατοστών, πριν καταφέρουν να μπουν στον θάλαμο.

Εκεί ανακάλυψαν το μπλε ταβάνι και τον θάλαμο διακοσμημένο με σκηνές από το Ντουάτ, ένα θρησκευτικό κείμενο το οποίο προοριζόταν για τους βασιλείς. Αυτό ήταν το βασικό σημάδι ότι είχαν βρει τον τάφο ενός βασιλιά, δήλωσε ο Δρ Λίδερλαντ.

Αντικείμενα, όπως θραύσματα από αλαβάστρινα πιθάρια που έφεραν τις επιγραφές των ονομάτων του Τούθμωσις Β΄και της Χατσεψούτ, παρείχαν οριστικές αποδείξεις. Πρόκειται για τα πρώτα αντικείμενα που βρέθηκαν και σχετίζονται με την ταφή του Τούθμωσις Β΄.

Discovery of the Tomb of King Thutmose II: The Last Missing Royal Tomb of the 18th Dynasty. 1st Royal Tomb Found Since Tutankhamun’s in 1922. More info https://t.co/F19KRPVnhS #Egypt #Egyptology #Archaeology @indyfromspace @yukinegy @SilviaZago6 @chrisnaunton @Cambridge_Uni pic.twitter.com/k2eAsxea8H