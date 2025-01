Η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στο φως τάφους κοντά στον ναό της βασίλισας Χατσεψούτ στο Λούξορ

Νέες αρχαιολογικές ανακαλύψεις ανακοίνωσε σήμερα η Αίγυπτος.

Η σημερινή ανακοίνωση γίνεται καθώς η Αίγυπτος εντείνει τις προσπάθειες επανεκκίνησης του τομέα του τουρισμού, μια απαραίτητη πηγή ξένου συναλλάγματος για την οικονομία που αντιμετωπίζει δυσκολίες. Μετά την υποχώρηση που σημείωσε έπειτα από τις πολιτικές ταραχές που ακολούθησαν την εξέγερση του 2011, ο τουρισμός άρχισε να ανακάμπτει τα τελευταία χρόνια. Πέρυσι, η Αίγυπτος υποδέχθηκε 15,7 εκατομμύρια τουρίστες και ελπίζει να προσελκύσει 18 εκατομμύρια επισκέπτες φέτος.

Οι ανακαλύψεις αυτές περιλαμβάνουν τάφους υψηλόβαθμων αξιωματούχων πριν από 4.000 έτη και τεχνουργήματα της εποχής της βασίλισσας Χατσεψούτ, σε μια αρχαία νεκρόπολη της περίφημης πόλης Λούξορ. Οι ανακαλύψεις καλύπτουν την περίοδο από τη 15η δυναστεία (1650-1550 π.Χ.) έως την ισχυρή 18η δυναστεία (1550-1292 π.Χ.) που περιλαμβάνει φαραώ όπως η βασίλισσα Χατσεψούτ και ο βασιλιάς Τουταγχαμών.

Η ομάδα ανακάλυψε ένα ανέπαφο τμήμα της δομής του ναού της βασίλισσας Χατσεψούτ, καθώς και τεχνουργήματα κυρίως ανάγλυφα και επιγραφές με ζωηρά χρώματα που έχουν διατηρηθεί σε αξιοσημείωτα καλή κατάσταση. O αιγυπτιολόγος Ζάχι Χάουας, ο οποίος διηύθυνε την αποστολή σε συνεργασία με το ανώτατο συμβούλιο αρχαιοτήτων της Αιγύπτου, ανακοίνωσε τα τεχνουργήματα, που ήρθαν στο φως έπειτα από τριετή ανασκαφή, βρέθηκαν στην περιοχή της Ντέιρ αλ Μπαχάρι, στη νεκρόπολη της Θήβας, στη δυτική όχθη του ποταμού Νείλου.

Οι 1.500 διακοσμημένοι ογκόλιθοι αναπαριστούν τη βασίλισσα και τον διάδοχό της, τον Τούθμωση Γ', κατά την τέλεση θρησκευτικών τελετουργιών. Κάτω από τα θεμέλια του ναού, οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν μια ανέπαφη αποθήκη τελετουργικών εργαλείων που φέρουν εγχάρακτα το όνομα της βασίλισσας Χατσεψούτ. «Είναι οι πιο όμορφες σκηνές που έχω δει στη ζωή μου. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε ένα τελικό σύνολο της διακόσμησης ενός ναού της 18ης δυναστείας», δήλωσε ο Χάουας που παρουσίασε αυτές τις ανακαλύψεις.

