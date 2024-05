Αγωνία για τον πρόεδρο του Ιράν: Το ελικόπτερο συνετρίβη λέει αξιωματούχος, η τηλεόραση μεταδίδει προσευχές

Το ελικόπτερο που μετέφερε τον πρόεδρο του Ιράν, Εμπραχίμ Ραΐσι, καθώς και τον υπουργό Εξωτερικών Χοσεΐν Αμίρ Αμπντολαχιάν, συνετρίβη κοντά σ’ ένα ορυχείο χαλκού στην επαρχία του Ανατολικού Αζερμπαϊτζάν και και τα πληρώματα των σωστικών συνεργείων δεν έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να το προσεγγίσουν λόγω της ομίχλης, όπως μεταδίδει το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

Η ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος λέει ότι έχει αναπτύξει 40 ξεχωριστές ομάδες διάσωσης στην περιοχή του βορειοδυτικού Ιράν, όμως οι δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρατούν δεν έχουν επιστρέψει την προσέγγιση του σημείου συντριβής του ελικοπτέρου. Οι ιρανικές αρχές έχουν επιστρατεύσει δεκάδες drones για τις έρευνες διάσωσης, ενώ κάθε βραχίονας των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων έχει λάβει εντολή να χρησινοποιήσει κάθε δυνατό μέσο για τον εντοπισμό τους.

Footage shared by state media shows heavy fog in the area where a helicopter carrying #Iran's President Ebrahim Raisi reportedly had an incident.



