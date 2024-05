«Αναγκαστική προσγείωση» για το ελικόπτερο που μετέφερε τον πρόεδρο του Ιράν

To ελικόπτερο που μετέφερε τον πρόεδρο του Ιράν, Εμπραχίμ Ραΐσι, έκανε πριν από λίγο αναγκαστική προσγείωση, όπως μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση.

Ο πρόεδρος του Ιράν, Εμπραχίμ Ραΐσι, ταξίδευε στο αεροσκάφος στην επαρχία του Ανατολικού Αζερμπαϊτζάν του Ιράν εκείνη την ώρα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι καιρικές συνθήκες ανάγκασαν το ελικόπτερο σε αναγκαστική προσγείωση. Ομάδες διάσωσης κατευθύνονται στο σημείο. Πολλά διεθνή ΜΜΕ κάνουν λόγο για ατύχημα και αναφέρουν ότι πρόκειται για ένα από τα τρία ελικόπτερα που μετέφεραν τον πρόεδρο του Ιράν και τους αξιωματούχους που τον συνοδεύουν, χωρίς να δώσουν πιο συγκεκριμένες λεπτομέρειες

Η κρατική τηλεόραση ανέφερε ότι το περιστατικό συνέβη κοντά στην πόλη Τζόλφα, περίπου 375 μίλια (600 χιλιόμετρα) βορειοδυτικά της πρωτεύουσας Τεχεράνης.

