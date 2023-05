Αγνοείται σκάφος με 500 μετανάστες στη κεντρική Μεσόγειο

Ένα σκάφος με περίπου 500 μετανάστες, μεταξύ των οποίων ένα νεογέννητο και έγκυες, αγνοείται στην κεντρική Μεσόγειο, όπως ανακοίνωσαν σήμερα δύο ανθρωπιστικές οργανώσεις.

Συγκεκριμένα, το Alarm Phone, μια ανθρωπιστική οργάνωση που παρακολουθεί τις κλήσεις σε βοήθεια πλοιαρίων που μεταφέρουν μετανάστες, λέει ότι έχασε την επαφή με το σκάφος την Τετάρτη το πρωί.

Εκείνη τη στιγμή, το σκάφος έπλεε ακυβέρνητο, καθώς δεν δούλευε η μηχανή του, εν μέσω θαλασσοταραχής σε απόσταση περίπου 320 χιλιομέτρων βόρεια του λιβυκού λιμανιού της Βεγγάζης και πάνω από 400 χιλιόμετρα μακριά από τη Μάλτα ή τη Σικελία.

🚩🚩 We demand answers! Alarm Phone is continuously receiving worried calls from relatives, asking for the missing boat with ~500 people. They are not among the rescues by the Italian authorities! @Armed_Forces_MT & @guardiacostiera remain silent.

Where are the ~500 people?