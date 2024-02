«Αγαπώ την οικογένειά μου»- Ο πρίγκιπας Χάρι μιλά πρώτη φορά για την διάγνωση με καρκίνο του βασιλιά Καρόλου

Ο πρίγκιπας Χάρι μίλησε πρώτη φορά για τον πατέρα του τον βασιλιά Κάρολο, μετά τη διάγνωσή του με καρκίνο.

Ο πρίγκιπας Χάρι, ο οποίος βρίσκεται στον Καναδά για τους εορτασμούς του One Year to Go του Invictus Games Vancouver Whistler 2025 μαζί με τη σύζυγό του Μέγκαν Μαρκλ, μίλησε με τον Γουίλ Ριβ του Good Morning America, γιο του αείμνηστου Superman, Κρίστοφερ Ριβ για την πορεία της υγείας του βασιλιά Καρόλου.

Όταν ρωτήθηκε πώς έμαθε για πρώτη φορά για τη διάγνωση του πατέρα του με καρκίνο, ο πρίγκιπας Χάρι απάντησε πως «Του μίλησα. Και μπήκα σε ένα αεροπλάνο και πήγα να τον δω όσο πιο γρήγορα μπορούσα. Κοίτα, αγαπώ την οικογένειά μου. Το γεγονός ότι μπόρεσα να μπω σε ένα αεροπλάνο και να πάω να τον δω και να περάσω κάθε στιγμή μαζί του... είμαι ευγνώμων για αυτό».

Όταν ρωτήθηκε για την άποψή του για την κατάσταση της υγείας του πατέρα του, δεν απάντησε και αρκέστηκε να πει πως αυτό είναι κάτι που «παραμένει ανάμεσα σε μένα και σε εκείνον».

Όσο για το αν η διάγνωση του βασιλιά Καρόλου θα μπορούσε να έχει «επανενωτική επίδραση» στη βασιλική οικογένεια, ο πρίγκιπας Χάρι, ήταν θετικός. «Απολύτως. Ναι, είμαι σίγουρος. Σε όλες τις οικογένειες, βλέπω σε καθημερινή βάση.,, τη δύναμη της οικογένειας να ενώνεται».

Ερωτηθείς για την απόσταση μεταξύ εκείνου και του βασιλιά Καρόλου, ο πρίγκιπας Χάρι απάντησε πως «Έχω τη δική μου οικογένεια, όπως όλοι. Η οικογένειά μου και η ζωή μου είναι στην Καλιφόρνια. Έχω προγραμματίσει άλλα ταξίδια που θα περάσω από τη Βρετανία ή θα επιστρέψω εκεί, οπότε θα σταματήσω και θα δω την οικογένειά μου όσο περισσότερο μπορώ».

Ο πρίγκιπας Χάρι πέρασε περίπου μια μέρα στο Ηνωμένο Βασίλειο την περασμένη εβδομάδα. Πήγε αεροπορικώς στην πατρίδα του για να δει τον πατέρα του, αφού ενημερώθηκε, από τον ίδιο, σύμφωνα με πληροφορίες, για την ασθένειά του. Ενώ ο βασιλιάς Κάρολος δεν έχει αποκαλύψει τον τύπο καρκίνου με τον οποίο έχει διαγνωσθεί, το παλάτι ξεκαθάρισε ότι δεν είναι καρκίνος του προστάτη.

Πατέρας και γιος πιστεύεται ότι είχαν μια σύντομη κατ' ιδίαν συνάντηση στο Clarence House την περασμένη Τρίτη πριν ο βασιλιάς και η βασίλισσα Καμίλα φύγουν από το Λονδίνο για το Sandringham. Η επανένωση σηματοδότησε την πρώτη συνάντηση του πρίγκιπα Χάρι και του βασιλιά Καρόλου μετά την τελετή στέψης του τον Μάιο του 2023, για την οποία ο πρίγκιπας Χάρι είχε επίσης κάνει ένα σύντομο ταξίδι μόνος του.

«Αυτή είναι καλή εξέλιξη», είπε αποκλειστικά στο People μια πηγή κοντά στο βασιλικό οίκο. «Ας ελπίσουμε ότι ο Χάρι θα φέρει και τα εγγόνια κάποια στιγμή, καθώς αυτό θα ήταν υπέροχο για όλους».

Με πληροφορίες του People

