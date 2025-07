Το Άγαλμα της Ελευθερίας κλείνει τα μάτια του γιατί δεν αντέχει άλλο να αντικρίζει τον κόσμο μας

Μια τεράστια τοιχογραφία στη Γαλλία που απεικονίζει το Άγαλμα της Ελευθερίας να καλύπτει τα μάτια του συγκεντρώνει εκατομμύρια προβολές στο διαδίκτυο, ως αιχμή στις πολιτικές μετανάστευσης και απελάσεων του Ντόναλντ Τραμπ.

Η καλλιτέχνις του δρόμου Judith de Leeuw, που εδρεύει στο Άμστερνταμ, περιέγραψε το γιγαντιαίο έργο της στην πόλη Ρουμπέ της βόρειας Γαλλίας - η οποία έχει μεγάλη μεταναστευτική κοινότητα - ως «μια σιωπηλή υπενθύμιση του τι θα έπρεπε να σημαίνει η ελευθερία».

Η ίδια δήλωσε πως «η ελευθερία μοιάζει άπιαστη» για τους μετανάστες και «για όσους βρίσκονται στο περιθώριο, φιμωμένοι ή αόρατοι».

«Το ζωγράφισα να καλύπτει τα μάτια του γιατί το βάρος του κόσμου είναι πλέον αβάσταχτο για να το αντικρίσεις . Αυτό που κάποτε ήταν ένα λαμπρό σύμβολο ελευθερίας, τώρα κουβαλά τη θλίψη του χαμένου νοήματος», έγραψε η de Leeuw σε ανάρτησή της στο Facebook στις 4 Ιουλίου, την ημέρα που οι Αμερικανοί γιορτάζουν την Ημέρα Ανεξαρτησίας.

Ο βουλευτής Τιμ Μπέρτσετ, Ρεπουμπλικανός από το Τενεσί, έγραψε μια οργισμένη ανάρτηση στην πλατφόρμα X, δηλώνοντας ότι το έργο «με αηδιάζει». Είπε ότι είχε έναν θείο που πολέμησε και πέθανε στη Γαλλία, όπου οι αμερικανικές δυνάμεις πολέμησαν και στους δύο Παγκόσμιους Πολέμους. Σε συνέντευξή της στο Associated Press, η de Leeuw δεν έδειξε καμία μεταμέλεια.

«Δεν με προσβάλλει που με μισεί το κίνημα του Ντόναλντ Τραμπ. Δεν λυπάμαι. Αυτό είναι το σωστό», δήλωσε.

Η πόλη στήριξε το έργο, με τον αναπληρωτή δήμαρχο αρμόδιο για τα πολιτιστικά θέματα, Φρεντερίκ Λεφέβρ, να δηλώνει στο κανάλι France 3 ότι «είναι ένα πολύ ισχυρό και έντονο πολιτικό μήνυμα».

