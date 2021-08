Ένας ποδοσφαιριστής της εθνικής Αφγανικής ομάδας πέθανε όταν έπεσε από αμερικανικό αεροπλάνο στο αεροδρόμιο της Καμπούλ τη Δευτέρα, όπως μετέδωσε το αφγανικό πρακτορείο ειδήσεων Ariana.

Το πρακτορείο ανέφερε ότι ο Zaki Anwari έπεσε από ένα Boeing C-17 της USA Force και ότι ο θάνατος επιβεβαιώθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Αθλητισμού.

Πλήθος ανθρώπων που επιδιώκουν να φύγουν από τη χώρα, έχουν συγκεντρωθεί στο αεροδρόμιο από τότε που οι Ταλιμπάν ανέλαβαν ξανά στην εξουσία την Κυριακή. Πολλοί από αυτούς προσπάθησαν να επιβιβαστούν σε κινούμενο αεροπλάνο.

Σε βίντεο από το αεροδρόμιο της Καμπούλ, που έχουν κυκλοφορήσει, φαίνονται άνθρωποι να γαντζώνονται ακόμα και στις ρόδες αεροσκάφους ή να πέφτουν ενώ αυτό έχει απογειωθεί.

Πριν από λίγες ημέρες επιβεβαιώθηκε ότι βρέθηκαν ανθρώπινα λείψανα στη θήκη της ρόδας αμερικανικού αεροσκάφους.

Τα συλλυπητήριά για τον θάνατο του 19χρονου εξέφρασαν με ανάρτησή τους στο Twitter και οι ιθύνοντες της παγκόσμιας ένωσης επαγγελματιών ποδοσφαιριστών, FIFPro.

Our deepest condolences go out to the family, friends and teammates of young Afghan national team footballer Zaki Anwari, who reportedly died in a fall from a U.S. plane at Kabul airport on Monday. pic.twitter.com/2DgulUw1HD