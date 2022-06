Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 255 νεκροί από σεισμό 6,1 Ρίχτερ

Τουλάχιστον 255 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από σεισμό μεγέθους 6,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε στο Αφγανιστάν, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο της χώρας.

Ο σεισμός σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στο νοτιοανατολικό Αφγανιστάν και το επίκεντρο ήταν κοντά στην πόλη Χοστ, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο.

Εξαιτίας της ισχυρής σεισμικής δόνησης, 255 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 155 τραυματίστηκαν, στις περιοχές Μπαρμάλα, Ζιρούκ, Νάκα και Γκαγιάν, της επαρχίας Πακτίκα, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Bakhtar.

