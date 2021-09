Οι δυνάμεις των Ταλιμπάν έθεσαν υπό πλήρη έλεγχο το Αφγανιστάν, συμπεριλαμβανομένης της κοιλάδας Πανσίρ, ανέφεραν τρεις πηγές των Ταλιμπάν, με εκκωφαντικούς πανηγυρικούς πυροβολισμούς να ηχούν στην Καμπούλ.

Το Πανσίρ είναι η επαρχία που αντιστεκόταν ακόμη στους Ταλιμπάν, μετά την ανατροπή της υποστηριζόμενης από τη Δύση κυβέρνησης.

«Με τη χάρη του Αλλάχ του Παντοδύναμου, έχουμε τον έλεγχο ολόκληρου του Αφγανιστάν. Οι ταραχοποιοί νικήθηκαν και η Πανσίρ βρίσκεται τώρα υπό τη δική μας διοίκηση», δήλωσε διοικητής των Ταλιμπάν. Δεν ήταν άμεσα δυνατό να επιβεβαιωθούν οι αναφορές.

Νωρίτερα ο εκπρόσωπος του ισλαμιστικού κινήματος Μπιλάλ Καρίμι τόνισε επίσης ότι οι Ταλιμπάν έχουν τον πλήρη έλεγχο της αφγανικής επαρχίας Πανσίρ στο Αφγανιστάν. «Η Πανσίρ εισήλθε στον πλήρη έλεγχο του Ισλαμικού Εμιράτου», είπε με ανάρτηση στο Τwitter. Δεν ήταν άμεσα δυνατό να επιβεβαιωθούν οι αναφορές.

Ο πρώην αντιπρόεδρος Αμρουλάχ Σάλεχ, ένας από τους ηγέτες των δυνάμεων της αντίστασης, τόνισε στον τηλεοπτικό σταθμό Tolo News ότι είναι ψευδείς οι αναφορές ότι εγκατέλειψε τη χώρα. Μιλώντας σε άλλο τηλεοπτικό κανάλι, το Shamshad News, διέψευσε επίσης ότι η Πανσίρ έπεσε στα χέρια των Ταλιμπάν.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter από δημοσιογράφο του BBC World, ο οποίος είπε ότι του το έστειλε ο Σάλεχ, ο τελευταίος δήλωσε: «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι βρισκόμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση. Βρισκόμαστε υπό εισβολή των Ταλιμπάν... Κρατήσαμε τις θέσεις μας, αντισταθήκαμε».

Επίσης έγραψε στο Τwitter: «Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ συνεχίζεται και θα συνεχιστεί. Είμαι εδώ στη γη μου, για τη γη μου και υπερασπίζομαι την αξιοπρέπειά της».

The RESISTANCE is continuing and will continue. I am here with my soil, for my soil & defending its dignity. https://t.co/FaKmUGB1mq