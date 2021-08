Οι Ταλιμπάν ανέλαβαν ήδη την φύλαξη της ρωσικής πρεσβείας στην Καμπούλ, δήλωσε σήμερα ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου για το Αφγανιστάν, Ζαμίρ Καμπούλοφ.

«Ήδη ανέλαβαν την φύλαξη της ρωσικής πρεσβείας», δήλωσε ο Καμπούλοφ στον ραδιοσταθμό Echo Mockvi, προσθέτοντας ότι «αύριο θα συμφωνήσουν με τον πρεσβευτή τις λεπτομέρειες σε μια πιο μακροπρόθεσμη προοπτική». Ένα τμήμα του προσωπικού της ρωσικής πρεσβείας στην Καμπούλ ή θα πάρει άδεια ή θα εγκαταλείψει την πρεσβεία.

O Καμπούλοφ έλεγε νωρίτερα πως η ηγεσία του κινήματος των Ταλιμπάν έχει δείξει εδώ και καιρό ότι είναι πιο συνεννοήσιμη απ’ ότι η προηγούμενη κυβέρνηση μαριονετών του Αφγανιστάν, ενώ δεν συνιστά προς το παρόν απειλή για τις χώρες συμμάχους της Ρωσίας στην Κεντρική Ασία. Πρόσθεσε πως η Ρωσία είναι έτοιμη για κάθε διαφορετική εξέλιξη, αλλά ελπίζει σε μια πιο ευνοϊκή για την ίδια και τους συμμάχους της.

«Εάν συγκρίνω την ικανότητα για επίτευξη συμφωνίας των συναδέλφων και εταίρων, μπορώ να πω ότι εδώ και καιρό οι Ταλιμπάν έχουν δείξει ότι είναι πιο συνεννοήσιμοί από την κυβέρνηση μαριονετών της Καμπούλ», δήλωσε ο Καμπούλοφ, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο «Ρωσία 24».

Ο Καμπούλοφ υποστήριξε ότι οι Ταλιμπάν τηρούν τις συμφωνίες που σχετίζονται με την ασφάλεια της πρεσβείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας και των χωρών της Κεντρική Ασίας στην Καμπούλ. «Ξεκινάμε από το ότι οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται. Προς το παρόν, ως προς το τμήμα που αφορά στην ασφάλεια της πρεσβείας μας και των συμμάχων μας στην Κεντρική Ασία, οι Ταλιμπάν τηρούν τις συμφωνίες», δήλωσε ο ίδιος. «Αυτό είναι ένα ελπιδοφόρο σημάδι (...) Ωστόσο θα παρακολουθούμε προσεκτικά τις περαιτέρω εξελίξεις», δήλωσε ο Καμπούλοφ, προσθέτοντας ότι «στην ουσία είμαστε έτοιμοι για κάθε εξέλιξη, αλλά λαμβάνουμε ως αφετηρία την πιο ευνοϊκή για την Ρωσική Ομοσπονδία και τους συμμάχους της».

Εν τω μεταξύ, απελπισία επικρατεί σήμερα στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, μια ημέρα αφότου η αφγανική πρωτεύουσα κατελήφθη από τους ισλαμιστές αντάρτες Ταλιμπάν. Όσοι ελπίζουν να διαφύγουν από τη χώρα συγκεντρώθηκαν εκεί για να προσπαθήσουν να επιβιβαστούν σε όποια πτήση μπορέσουν.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκατοντάδες άνθρωποι βρίσκονται από χθες, Κυριακή, στο αεροδρόμιο και μερικές φορές πηδούν πάνω από τα εμπόδια στις πύλες προσπαθώντας να μπουν σε αεροπλάνα που αναχωρούν. Μερικοί απ' αυτούς που προσπαθούν να αναχωρήσουν δεν έχουν καν διαβατήριο.

Not a scene of Hollywood, it’s Just #Kabul air port, people want to run away, after the Capture of Kabul by the #Talibans #Afghanistan

By: @Mukhtarwafayee pic.twitter.com/ZLYieJm9mX — Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 16, 2021

Υπήρξαν επίσης πληροφορίες για 5 θανάτους στο αεροδρόμιο και, νωρίτερα, αμερικανικές δυνάμεις πυροβόλησαν προειδοποιητικά, καθώς οργάνωναν την απομάκρυνση αμερικανικού προσωπικού από τη χώρα που είχαν κατακτήσει το 2001. Επιπλέον υπάρχουν πληροφορίες και βίντεο των οποίων η γνησιότητα δεν έχει διασταυρωθεί για ανθρώπους που έπεσαν από αεροπλάνο καθώς απογειωνόταν.

Exclusive- A clear video (from other angle) of men falling from C-17. They were Clinging to some parts of the plane that took off from Kabul airport today. #Talibans #Afghanistan #Afghanishtan pic.twitter.com/CMNW5ngqrK — Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 16, 2021

Αν ευσταθούν τα ρεπορτάζ, οι άνθρωποι αυτοί ίσως προσπάθησαν να κρυφτούν στο σύστημα των τροχών του σκάφους. Συνολικά υπάρχουν πληροφορίες σήμερα για τέσσερις τέτοιες περιπτώσεις, αν και δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθούν.

Σήμερα κυκλοφόρησαν φήμες ότι όποιος έφθανε στο αεροδρόμιο θα μπορούσε να επιβιβαστεί σε κάποιο από τα αεροπλάνα που θα αναχωρούσαν, αν και δεν υπήρξε επιβεβαίωση για κάτι τέτοιο. Η γερμανική πρεσβεία προειδοποίησε μέσω του Twitter πως η άφιξη πολιτών στο αεροδρόμιο χωρίς να έχουν προσκληθεί, θα οδηγούσε σε επικίνδυνες καταστάσεις.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως το αεροδρόμιο ανακοίνωσε πως δεν προσγειώνονται ούτε απογειώνονται άλλες εμπορικές πτήσεις και κάλεσε τον κόσμο να μην πηγαίνει στο αεροδρόμιο.

Στο μεταξύ, πολλά αφγανικά μέσα ενημέρωσης παρέχουν σήμερα μόνο περιορισμένες υπηρεσίες. Πολλά μεταδίδουν μόνο επαναλήψεις, αντί για ζωντανό πρόγραμμα. Τα μουσικά κανάλια σταμάτησαν τις μεταδόσεις και γενικά τα τηλεοπτικά δίκτυα επιλέγουν σήμερα να μην προβάλουν εκπομπές με γυναίκες και οτιδήποτε άλλο έχει δεχθεί στο παρελθόν επικρίσεις από τους υπερσυντηρητικούς κύκλους.

Η οργή αρχίζει επίσης να αυξάνεται μεταξύ αυτών που αισθάνονται ότι εγκαταλείφθηκαν μετά την κατάρρευση της Καμπούλ.

Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο, που διαπραγματεύτηκε με τους Ταλιμπάν την αρχική συμφωνία για την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων, δήλωσε στο Fox News ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν φαίνεται ότι απέτυχε στα σχέδιά της. Ο ίδιος ζήτησε να σταλεί αμερικανική αεροπορική δύναμη για να συντρίψει τις δυνάμεις των Ταλιμπάν που περικυκλώνουν την Καμπούλ.

Η σημερινή ηγεσία του Λευκού Οίκου συγκρούεται εδώ και μήνες με τον Πομπέο για το θέμα αυτό, υποστηρίζοντας πως η αρχική συμφωνία της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ με τους Ταλιμπάν δεν άφησε πολλές καλές επιλογές στις ΗΠΑ, κάτι που ο Πομπέο αρνείται.

Στο μεταξύ, η οργή στο Αφγανιστάν στρέφεται εναντίον του Άσραφ Γάνι, του προέδρου που διέφυγε από την Καμπούλ χθες, Κυριακή, με ελικόπτερο. Χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον χαρακτήρισαν «βρωμερό κτήνος» για τον ρόλο του στη συνθηκολόγηση, ενώ άλλοι είπαν ότι η κακή ηγεσία του ευθύνεται για το γεγονός ότι τώρα καίνε βιβλία και όργανα μουσικής για να μην τα βρουν οι Ταλιμπάν.

