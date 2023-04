Αεροπλάνο της Fly Dubai έπιασε φωτιά κατά την απογείωση

Αεροπλάνο της Fly Dubai πήρε φωτιά χθες κατά την απογείωση από το αεροδρόμιο του Κατμαντού και προσπάθησε να προσγειωθεί ξανά.

Το αεροπλάνο της Fly Dubai έπιασε φωτιά ενώ απογειωνόταν από το αεροδρόμιο του Κατμαντού στο Νεπάλ, ενώ στη συνέχεια η εταιρεία ανακοίνωσε το αίσιο τέλος της περιπέτειας με την προσγείωσή του.

Εκπρόσωπος της flydubai δήλωσε: «Η πτήση FZ 576 της flydubai από το αεροδρόμιο του Κατμαντού (KTM) προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι (DXB) στις 00:11 τοπική ώρα, αφού κατά τη διάρκεια της απογείωσης από το Κατμαντού σημειώθηκε πρόσκρουση πουλιού στο αεροσκάφος. Το έμπειρο πλήρωμα της πτήσης μας ακολούθησε την τυπική επιχειρησιακή διαδικασία».

Νωρίτερα πάντως ο Jagannath Niroula, εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Νεπάλ, ανέφερε σε δήλωσή του στο Reuters ότι ένας κινητήρας έπιασε φωτιά στο αεροπλάνο Boeing 737-800 της Flydubai όπου επέβαιναν 167 επιβάτες, λίγο μετά την απογείωση από το Κατμαντού και η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο.

Η Fly Dubai είναι η εθνική αεροπορική εταιρεία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Τα κεντρικά γραφεία βρίσκονται στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι.

Οι εικόνες του φλεγόμενου αεροπλάνου έκαναν τον γύρο του διαδικτύου.

A Fly Dubai plane caught fire while taking off from Kathmandu Airport.



The media write that the plane is trying to land. pic.twitter.com/nPbf8bEd6v