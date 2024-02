Αεροπλάνα πασχίζουν να προσγειωθούν στο Χίθροου, εν μέσω σφοδρών ανέμων

Προβλήματα στην προσγείωση αεροσκαφών στο αεροδρόμιο Χίθροου προκάλεσαν οι σφοδροί άνεμοι.

Βίντεο από το αεροδρόμιο καταγράφουν τη στιγμή που αεροπλάνα της British Airways εγκαταλείπουν την προσπάθεια να προσγειωθούν, εξαιτίας των καιρικών συνθηκών.

Σε μία από τις περιπτώσεις, αεροπλάνο της British Airways που ταξίδεψε από το Κουβέιτ στο Λονδίνο, αναπήδησε τουλάχιστον τρεις φορές στον διάδρομο προσγείωσης, προτού τελικά ο πιλότος το σηκώσει ξανά στον αέρα.

Multiple planes flying into Heathrow Airport had to abort their landing due to strong winds. British Airways Boeing 787-10 Dreamliner (G-ZBLB) aborted its landing at London (LHR) while operating flight BA156 from Kuwait City (KWI) on 26 Feb. 2024.#aircraft #aviation #airlines pic.twitter.com/MCHrlgbrx7