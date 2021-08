Τραγικές εικόνες διαδραματίζονται τις τελευταίες ώρες στο διεθνές αεροδρόμιο της Καμπούλ, όπου χιλιάδες άτομα προσπαθούν να εγκαταλείψουν το Αφγανιστάν, μετά την κατάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν.



Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν στο αεροδρόμιο της Καμπούλ καθώς εκατοντάδες προσπάθησαν να μπουν δια της βίας σε αεροπλάνα που αναχωρούσαν από την αφγανική πρωτεύουσα, είπαν στο Reuters αυτόπτες μάρτυρες.

Εδώ και λίγη ώρα, δύο βίντεο κάνουν τον γύρο του Διαδικτύου, στα οποία φέρεται να εμφανίζονται ντόπιοι που πέφτουν από αεροσκάφος C-17 καθώς αυτό απογειώνεται από το αεροδρόμιο Χαμίντ Καρζάι της Καμπούλ.

Πρόκειται για βίντεο που δημοσίευσε στο Twitter το πρακτορείο Asvaka. Το πρακτορείο κάνει λόγο για δύο άτομα που πέφτουν από το αεροσκάφος καθώς αυτό κερδίζει ύψος, ωστόσο η γνησιότητα των βίντεο δεν έχει εξακριβωθεί από ανεξάρτητη πηγή ή επιτόπια ρεπορτάζ.

Exclusive - The video shows a flight from #Kabul airport where two people are thrown from a plane into the the people's homes.#Afghanistan #Taliban pic.twitter.com/GlSgjNApJj — Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 16, 2021

Exclusive- A clear video (from other angle) of men falling from C-17. They were Clinging to some parts of the plane that took off from Kabul airport today. #Talibans #Afghanistan #Afghanishtan pic.twitter.com/CMNW5ngqrK — Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 16, 2021

Εκατοντάδες άνθρωποι βρίσκονται από χθες, Κυριακή, στο αεροδρόμιο και μερικές φορές πηδούν πάνω από τα εμπόδια στις πύλες προσπαθώντας να μπουν σε αεροπλάνα που αναχωρούν. Μερικοί απ' αυτούς που προσπαθούν να αναχωρήσουν δεν έχουν καν διαβατήριο.

Not a scene of Hollywood, it’s Just #Kabul air port, people want to run away, after the Capture of Kabul by the #Talibans #Afghanistan

By: @Mukhtarwafayee pic.twitter.com/ZLYieJm9mX — Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 16, 2021

Σήμερα κυκλοφόρησαν φήμες ότι όποιος έφθανε στο αεροδρόμιο θα μπορούσε να επιβιβαστεί σε κάποιο από τα αεροπλάνα που θα αναχωρούσαν, αν και δεν υπήρξε επιβεβαίωση για κάτι τέτοιο. Η γερμανική πρεσβεία προειδοποίησε μέσω του Twitter πως η άφιξη πολιτών στο αεροδρόμιο χωρίς να έχουν προσκληθεί, θα οδηγούσε σε επικίνδυνες καταστάσεις.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως το αεροδρόμιο ανακοίνωσε πως δεν προσγειώνονται ούτε απογειώνονται άλλες εμπορικές πτήσεις και κάλεσε τον κόσμο να μην πηγαίνει στο αεροδρόμιο.

Στο μεταξύ, πολλά αφγανικά μέσα ενημέρωσης παρέχουν σήμερα μόνο περιορισμένες υπηρεσίες. Πολλά μεταδίδουν μόνο επαναλήψεις, αντί για ζωντανό πρόγραμμα. Τα μουσικά κανάλια σταμάτησαν τις μεταδόσεις και γενικά τα τηλεοπτικά δίκτυα επιλέγουν σήμερα να μην προβάλουν εκπομπές με γυναίκες και οτιδήποτε άλλο έχει δεχθεί στο παρελθόν επικρίσεις από τους υπερσυντηρητικούς κύκλους.

Η οργή αρχίζει επίσης να αυξάνεται μεταξύ αυτών που αισθάνονται ότι εγκαταλείφθηκαν μετά την κατάρρευση της Καμπούλ.

Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο, που διαπραγματεύτηκε με τους Ταλιμπάν την αρχική συμφωνία για την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων, δήλωσε στο Fox News ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν φαίνεται ότι απέτυχε στα σχέδιά της. Ο ίδιος ζήτησε να σταλεί αμερικανική αεροπορική δύναμη για να συντρίψει τις δυνάμεις των Ταλιμπάν που περικυκλώνουν την Καμπούλ.

Η σημερινή ηγεσία του Λευκού Οίκου συγκρούεται εδώ και μήνες με τον Πομπέο για το θέμα αυτό, υποστηρίζοντας πως η αρχική συμφωνία της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ με τους Ταλιμπάν δεν άφησε πολλές καλές επιλογές στις ΗΠΑ, κάτι που ο Πομπέο αρνείται.

Στο μεταξύ, η οργή στο Αφγανιστάν στρέφεται εναντίον του Άσραφ Γάνι, του προέδρου που διέφυγε από την Καμπούλ χθες, Κυριακή, με ελικόπτερο. Χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον χαρακτήρισαν «βρωμερό κτήνος» για τον ρόλο του στη συνθηκολόγηση, ενώ άλλοι είπαν ότι η κακή ηγεσία του ευθύνεται για το γεγονός ότι τώρα καίνε βιβλία και όργανα μουσικής για να μην τα βρουν οι Ταλιμπάν.

Με πληροφορίες από Asvaka News, ΑΠΕ, Reuters