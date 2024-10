Abercrombie & Fitch: Εγγύηση 10 εκατ. δολαρίων και «βραχιολάκι» για τον Μάικ Τζέφρις - Στη φυλακή ο σύντροφός του

Χαμογελαστός κι ελεύθερος παραμένει ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Abercrombie & Fitch, Μάικ Τζέφρις, παρά τη σύλληψή του για σωματεμπορία, ενώ ο σύντροφός του προφυλακίστηκε.

Ο Τζέφρις κατέβαλλε εγγυητικές επιστολές ύψους 10 εκατ. δολαρίων και με «βραχιολάκι» στον αστράγαλο επέστρεψε στην έπαυλη που μένει. Ο κατηγορούμενος για σεξουαλική διακίνηση ανθρώπων και πρώην διευθύνων σύμβουλος της Abercrombie & Fitch χαμογέλασε μπροστά στις κάμερες καθώς έφευγε από το δικαστήριο και έμοιαζε σαν να μην τον νοιάζει στον κόσμο - το δε στυλ του, χαρακτηριστικό της «A&F», όπως παρατηρεί η New York Post: Ένα όμορφο λευκό σορτς και ένα ναυτικό πουλόβερ με πόλο.

Former Abercrombie & Fitch CEO Mike Jeffries is all smiles as he posts $10M bond following sex trafficking arrest https://t.co/FKMz0grhHt pic.twitter.com/PZWB0HeV1l