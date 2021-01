Από επιτυχημένο meme, ο Μπέρνι Σάντερς έγινε μάλλινη, πλεκτή κούκλα συγκεντρώνοντας σχεδόν 20.000 δολάρια σε λιγότερο από μία εβδομάδα.

Μετά από την ορκωμοσία Μπάιντεν, η εικόνα του γερουσιαστή του Βερμόντ έγινε viral, δείχνοντάς τον να κάθεται σε μια καρέκλα, κοινωνικά απομακρυσμένη από τους άλλους, και φορώντας χοντρά πλεκτά γάντια.

Ως meme στάθηκε δίπλα στις πρωταγωνίστριες του Sex and the City, κάθισε στον θρόνο του Game of Thrones και έγινε μέλος ακόμα και σε ροκ μπάντες.

Ως μάλλινη κούκλα που δημιουργήθηκε με βελονάκι ωστόσο, κατάφερε να συγκεντρώσει για τη δημιουργό του το ποσό των 20.300 δολάρια.

Για την αναδημιουργία της ακριβούς εμφάνισης του Μπέρνι Σάντερς, η δημιουργός Tobey King, χρειάστηκε σχεδόν επτά ώρες ασταμάτητου πλεξίματος. Η προσοχή της στη λεπτομέρεια είναι προφανής, ειδικά δε για τα εμβληματικά γάντια που έκλεψαν την παράσταση την ημέρα της ορκωμοσίας.

«Τα γάντια δεν είναι τόσο δύσκολα, αλλά μόνο κάποια αλλαγή χρώματος, μια ειδική βελονιά», είπε η King.

Η 46χρονη δημοσίευσε αρχικά φωτογραφίες της κούκλας στον λογαριασμό της στο Instagram και συγκέντρωσε χιλιάδες likes και σχόλια.

Μέχρι το Σάββατο, δημοσίευσε την κούκλα στο eBay και τη δημοπράτησε για 20.300 δολάρια τα οποία είπε ότι θα δοθούν ως δωρεά στο Meals on Wheels America.

«Αυτό είναι το νέο μου μονοπάτι» πρόσθεσε η δημιουργός. «Αυτό είναι ένα νέο μέσο να βοηθήσω τους ανθρώπους με έναν τρόπο που δεν μπορούσα ποτέ να κάνω στο παρελθόν."

Η King, που ζει στο Corpus Christi, του Τέξας, είπε ότι περισσότεροι από 30.000 άνθρωποι αγόρασαν το μοτίβο για την πλέξη «Sanders» από το κατάστημά της Etsy. Είπε ότι ελπίζει πως ο Σάντερς θα εγκρίνει τις προσπάθειές της.

«Ελπίζω πραγματικά ότι πιστεύει ότι αυτό είναι κάτι ωραίο και ότι κάνω κάτι καλό», είπε η King.

Με πληροφορίες του Guardian

