Ριτσώνα: Μαίνεται η μεγάλη φωτιά στο εργοστάσιο - Μαύροι καπνοί κατέκλυσαν την περιοχή

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί του Σαββάτου, η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο πλαστικών στη Ριτσώνα.

Η φωτιά σύμφωνα με τις πληροφορίες, ξέσπασε κάτω από μέχρι στιγμής άγνωστες συνθήκες λίγο μετά τις 9:00 το πρωί του Σαββάτου στο εργοστάσιο στη Ριτσώνα, και πολύ γρήγορα πήρε μεγάλες διαστάσεις.

Στην επιχείρηση κατάσβεσής της, αυτή την ώρα είναι στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 26 πυροσβέστες, 10 οχήματα αλλά και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, για την προσέγγιση των φλεγόμενων εγκαταστάσεων σε μεγάλο ύψος.

Βίντεο από το σημείο αποτυπώνουν τη σοβαρότητα της κατάστασης, καθώς διακρίνονται πυκνοί μαύροι καπνοί στον ουρανό, ενώ η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική σε ακτίνα πολλών χιλιομέτρων.





Σημειώνεται πως λίγο μετά το ξέσπασμα της φωτιάς, εστάλη στους κατοίκους της περιοχής μήνυμα του 112, το οποίο ανέφερε χαρακτηριστικά «Επικίνδυνοι καπνοί στην περιοχή Αυλίδας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους. Κλείστε πόρτες και παράθυρα».

⚠️ Activation 1⃣1⃣2⃣



🆘 Fire at factory space at the industrial zone of #Ritsona of the regional unit of #Evia



‼️ Dangerous smoke, stay indoors, close doors and windows



‼️Follow the instructions of the Authorities @pyrosvestiki@hellenicpolice