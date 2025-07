Στέλαν Σκάρσγκαρντ για Ίνγκμαρ Μπέργκμαν: «Ήταν Ναζί, ο μόνος που ξέρω που έκλαψε όταν πέθανε ο Χίτλερ»

Σε μια από τις πιο αιχμηρές δημόσιες τοποθετήσεις του, ο Σουηδός ηθοποιός Στέλαν Σκάρσγκαρντ δήλωσε ότι ο θρυλικός σκηνοθέτης Ίνγκμαν Μπέργκμαν «ήταν Ναζί στον πόλεμο» και «ο μόνος άνθρωπος που γνωρίζει που έκλαψε όταν πέθανε ο Χίτλερ».

Μιλώντας στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Κάρλοβι Βάρι, όπου βραβεύτηκε με το τιμητικό Crystal Globe για το σύνολο της καριέρας του, ο 73χρονος Σουηδός ηθοποιός αναγνώρισε τη σκηνοθετική ιδιοφυΐα του Μπέργκμαν, αλλά δεν δίστασε να τον χαρακτηρίσει «χειριστικό» και «κακό άνθρωπο».

«Ο Μπέργκμαν δεν ήταν καλός άνθρωπος»

«Ήταν σπουδαίος σκηνοθέτης, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να πεις ότι ήταν μ....ς», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Σουηδός ηθοποιός για τον συμπατριώτη του. «Ήταν χειριστικός. Συνεχώς τον δικαιολογούσαμε, αλλά είχα την αίσθηση ότι είχε μια πολύ περίεργη αντίληψη για τους ανθρώπους γύρω του. Θεωρούσε πως κάποιοι δεν ήταν άξιοι. Το ένιωθες όταν προσπαθούσε να χειραγωγήσει τους άλλους. Δεν ήταν καλός άνθρωπος».

Ο Ίνγκμαν Μπέργκμαν / Φωτ: EPA, αρχείου

Ο Σκάρσγκαρντ βρέθηκε στο φεστιβάλ για να παρουσιάσει την ταινία «Sentimental Value» και να παραλάβει το Βραβείο Crystal Globe. Μίλησε επίσης για τη νέα δουλειά του Νορβηγού σκηνοθέτη Γιοακίμ Τρίερ, τον οποίο επαίνεσε για την ευαισθησία και τη δημιουργική του ωριμότητα: «Με κάθε ταινία γίνεται όλο και καλύτερος, και δείχνει πραγματική γενναιοδωρία απέναντι στους ηθοποιούς του».

Στο «Sentimental Value», δύο αδελφές επανενώνονται με τον αποξενωμένο πατέρα τους, έναν άλλοτε επιτυχημένο σκηνοθέτη, ο οποίος προσφέρει σε μία απ’ τις δύο ρόλο στην ταινία της επιστροφής του. «Δεν είναι καλός πατέρας. Ξεκίνησα να σκέφτομαι άλλους σκηνοθέτες που γνώριζα, αλλά τελικά είπα: “Μην πας εκεί — κοίτα τον εαυτό σου”. Κάποιες φορές είμαι καλός πατέρας, κάποιες όχι. Είμαστε όλοι ελαττωματικοί. Μπορεί να είσαι καλός γονιός αλλά όχι τέλειος — και τα παιδιά σου, έτσι κι αλλιώς, κάτι θα βρουν να σου προσάψουν».

Η ταινία, που τιμήθηκε με το Μεγάλο Βραβείο στις Κάννες, είναι πλέον υποψήφια και για Όσκαρ. «Ξέρω καλά τη δουλειά μας. Η δόξα κρατάει λίγο. Αλλά είναι ωραίο να εκπλήσσεις τον εαυτό σου. Με εκπλήσσω και αυτό είναι διασκεδαστικό. Δεν μου μένει πολύς χρόνος, οπότε πρέπει να αξιοποιώ τις στιγμές», δήλωσε με πικρό χιούμορ.

Σε masterclass που παρέδωσε στο φεστιβάλ, αναφέρθηκε σε σταθμούς της καριέρας του, από τα πρώτα του βήματα ως τηλεοπτικό παιδί-σταρ έως τη διεθνή του καταξίωση. «Ξεκίνησα σε μια παιδική σειρά, το Bombi Bitt och jag, κάτι σαν τον Σουηδό Χάκλμπερι Φιν. Ο αδελφός μου υπέβαλε αίτηση για μας και τελικά πήραν εμένα. Νομίζω ότι το κράτησε μανιάτικο».

Η σχέση του Σκάρσγκαρντ με τον «παρεξηγημένο» Λαρς φον Τρίερ

Αναφέρθηκε επίσης στην καθοριστική συνεργασία του με τον Λαρς φον Τρίερ στο «Breaking the Waves», που αποτέλεσε και σημείο καμπής για τον ίδιο: «Είχα δει τις πρώτες του ταινίες και δεν με άγγιζαν καθόλου. Το κατάλαβε και ο ίδιος, γι’ αυτό δημιούργησε το Dogma και αφαίρεσε τα “εργαλεία” του. Όταν διάβασα το σενάριο, σκέφτηκα: “Επιτέλους μια ερωτική ιστορία με ουσία”».

Μιλώντας για τον φον Τρίερ, τον περιέγραψε ως ντροπαλό, αλλά αυθεντικό: «Μου είπε "δεν μου αρέσει η σωματική επαφή", και εγώ φυσικά τον αγκάλιασα. Έτσι ξεκίνησε η φιλία μας».

Η επόμενη συνεργασία τους ήρθε στο Dancer in the Dark με την Μπιόρκ, όπου οι σχέσεις μεταξύ σκηνοθέτη και πρωταγωνίστριας ήταν τεταμένες. «Ήταν και οι δύο χειριστικοί και ήθελαν να έχουν τον απόλυτο έλεγχο. Όταν έφτασα στο γύρισμα, ο παραγωγός απλώς άρχισε να κλαίει. Κατάλαβα αμέσως ότι κάτι δεν πήγαινε καλά».

Συνέχισε με τις ταινίες «Dogville» και «Melancholia», όπου συμπρωταγωνίστησε με τον γιο του, Αλεξάντερ. «Με ρωτούν όλοι πότε θα συνεργαστούμε ξανά οικογενειακώς. Ωραία, πείτε μου εσείς τι να κάνουμε, δεν μου έχουν προτείνει τίποτα πέρα από διαφημίσεις».

Στέλαν και Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ / Φωτ: EPA, αρχείου

«Όλοι ήξεραν πως ο Φον Τρίερ δεν ήταν ναζί»

Για τη διαβόητη συνέντευξη τύπου στις Κάννες που στιγμάτισε τον φον Τρίερ, είπε: «Όλοι ήξεραν πως δεν ήταν ναζί. Μεγάλωσε με έναν Εβραίο πατέρα και λίγο πριν πεθάνει η μητέρα του τού αποκάλυψε πως ο πραγματικός του πατέρας ήταν Γερμανός. Έκανε ένα κακόγουστο αστείο και τον σταύρωσαν».

Ο Σκάρσγκαρντ υπερασπίστηκε τον σκηνοθέτη του «Nymphomaniac», λέγοντας: «Δεν είναι μισογύνης. Οι γυναικείοι χαρακτήρες του είναι ο ίδιος». Και πρόσθεσε γελώντας: «Πριν το γύρισμα μου είπε: “Θέλω να κάνω πορνό και σε θέλω στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Αλλά δεν θα δείξουμε το πέος σου μέχρι το τέλος, και θα είναι χαλαρό”».

Η πορεία του περιλαμβάνει ταινίες όπως «Good Will Hunting», «Amistad», «Insomnia», «Pirates of the Caribbean», «Mamma Mia!» και πιο πρόσφατα το «Dune» και τη σειρά «Andor» της Disney+.

Ο Στέλαν Σκάρσγκαρντ στο «Dune» / Φωτ: Warner. Bros. Pictures

«Ξέρω σε τι είδος ταινίας παίζω. Όταν είσαι ο "κακός" σε μια υπερπαραγωγή, απλώς πρέπει να είσαι κακός», είπε, ενώ αναφερόμενος στην υγεία του παραδέχθηκε: «Δεν έχω αναρρώσει πλήρως. Ξεχνάω τις ατάκες μου και έχω ακουστικό στο αυτί μου».

Ωστόσο, δεν σκοπεύει να αποσυρθεί ακόμα. «Υπάρχουν πράγματα που θέλω ακόμα να δοκιμάσω. Απλώς δεν ξέρω ποια είναι αυτά».

