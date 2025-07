Γουατεμάλα: Αφηνιασμένο πλήθος λίντσαρε μέχρι θανάτου πέντε ύποπτους για λεηλασίες 

Πέντε άνδρες που κατηγορήθηκαν για λεηλασίες σε σπίτια στην πόλη Σάντα Μαρία δε Χεσούς της Γουατεμάλας ξυλοκοπήθηκαν μέχρι θανάτου από εξοργισμένο πλήθος, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία την Παρασκευή. Η περιοχή είχε πληγεί νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα από ισχυρούς σεισμούς.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης, στην πόλη που υπέστη τα σοβαρότερα πλήγματα από τις σεισμικές δονήσεις, με τον ισχυρότερο σεισμό να φτάνει τα 5,7 Ρίχτερ.

Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό των αρχών, η ακολουθία των σεισμών που σημειώθηκαν την Τρίτη στην κεντρική αμερικανική χώρα έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον επτά ανθρώπους.

M5.7 earthquake struck southern Guatemala on Jul 8, 2025. Army deploys machinery to Santa María de Jesús to address damage caused by the quake. #Sismo #Temblor pic.twitter.com/ziUDysKIsq