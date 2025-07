Ρωσία: Καύσωνας πλήττει τη Μόσχα με τη θερμοκρασία να «σπάει» ρεκόρ 30ετίας

Η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη Μόσχα, η οποία έχει ηπειρωτικό κλίμα, ήταν 33,4°C και είχε σημειωθεί το 1996.

Όμως εχθές Πέμπτη (10/7) έσπασε το ρεκόρ, φτάνοντας τους 33,9°C, όπως ανακοίνωσε η Ρωσική Μετεωρολογική Υπηρεσία στην ιστοσελίδα της την Παρασκευή.

Μάλιστα ανέφερε ότι είναι πολύ πιθανό να σημειωθεί νέο ρεκόρ μέσα στην ημέρα, καθώς η πρόγνωση έκανε λόγο για θερμοκρασίες που θα φτάσουν μέχρι και 36°C ή 37°C.

Ο καύσωνας αναμένεται να επιμείνει μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας σε όλη την κεντρική Ρωσία και τη νότια Ευρώπη, με θερμοκρασίες «τρεις έως οκτώ βαθμούς πάνω από τα κανονικά κλιματικά επίπεδα», σύμφωνα με τη Ρωσική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Η πρωτοφανής ζέστη έκανε πολλούς κατοίκους της Μόσχας να πηγαίνουν στα εξοχικά τους, αλλά και σε πάρκα και σιντριβάνια μέσα στην πόλη.

«Είναι δύσκολο, παίρνω φάρμακα», είπε η 86χρονη Βαλεντίνα Αλεξάντροβνα σε δημοσιογράφο στο δρόμο στη Μόσχα.

Η ζέστη είναι ιδιαίτερα δύσκολη για εργαζόμενους σε εργοτάξια και για ηλικιωμένους.

Moscow, Russia, in unusual heatwave conditions, today marked 35 degrees. The guards at the Kremlin-wall are sweating. A colleague approaches , adjusts his service cap, wipes sweat from his forehead and cheeks with a handkerchief, then straightens the headgear and walked away. pic.twitter.com/TlYKuC3mLn