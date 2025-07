Πλημμύρες στο Τέξας: Επίσκεψη Τραμπ και Μελάνια στις πληγείσες περιοχές - Στους 120 οι νεκροί

Ο Ντόναλντ Τραμπ επισκέφτηκε σήμερα το Τέξας, την αμερικανική πολιτεία που θρηνεί τον χαμό τουλάχιστον 120 πολιτών - θύματα των φονικών πλημμυρών που έπληξαν την περιοχή, την Παρασκευή (4/7).

Την ίδια ώρα, οι τοπικές και ομοσπονδιακές αρχές δέχονται σφοδρή κριτική για τον τρόπο που διαχειρίστηκαν την τραγωδία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος και η σύζυγός του, Μελάνια, πραγματοποιούν ολιγόωρη επίσκεψη, μία εβδομάδα μετά τη θεομηνία, ενώ περισσότεροι από 170 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

President Donald J. Trump and First Lady Melania Trump on their way to meet with flood victims in Kerrville, Texas. 🇺🇸 pic.twitter.com/2GU6MlmFjr