Σικάγο: Ιστορικό μνημείο το τούβλινο πατρικό του Πάπα Λέοντα

Το πατρικό σπίτι του Πάπα Λέοντα ΙΔ’, του πρώτου Αμερικανού ποντίφικα, αποκτήθηκε από τον δήμο Ντόλτον, προάστιο του Σικάγο, με σκοπό να μετατραπεί σε επισκέψιμο ιστορικό χώρο, όπως μετέδωσαν την Παρασκευή τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το τούβλινο σπίτι, που βρίσκεται σε μια ήσυχη γειτονιά 21.000 κατοίκων, πωλήθηκε στον δήμο έναντι 375.000 δολαρίων, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο WGN. Ο προηγούμενος ιδιοκτήτης είχε αποκτήσει το ακίνητο μόλις ένα χρόνο πριν, το 2024, αντί 66.000 δολαρίων - λίγους μήνες πριν την εκλογή του Πάπα Λέοντα στον παπικό θρόνο - και προχώρησε έκτοτε σε εκτεταμένες εργασίες ανακαίνισης.

Dolton, Illinois, voted to buy Pope Leo XIV's childhood home, hoping to attract tourists and boost the debt-ridden village. While some see it as a fresh start, others worry about affordability. The town faces a big question: can one house save a community? pic.twitter.com/0gFoIcVcct — History Photographed (@HistoryInPics) July 12, 2025

Το διοικητικό συμβούλιο του Ντόλτον ενέκρινε ομόφωνα την πρόταση αγοράς του ακινήτου, που διαθέτει τρία υπνοδωμάτια και τρία μπάνια, με σκοπό να αναδειχθεί σε μνημείο που θα τιμά τη διαδρομή του Αμερικανού Πάπα και θα είναι προσβάσιμο στο κοινό ως σημείο ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

The village of Dolton has bought Pope Leo XIV’s childhood home for $375,000. Hopes are that the small, two-story brick house will be a global tourist draw. "We are humbled and ... excited for what’s about to come,” village spokesperson Nakita Cloud said. https://t.co/hR74lin5bU — Chicago Sun-Times (@Suntimes) July 11, 2025

Pope Leo XIV’s hometown has voted to buy his childhood Chicago home: ‘Once-in-a-lifetime opportunity’ https://t.co/rz6QerC8Ya pic.twitter.com/daNv1EI8nD — New York Post (@nypost) July 6, 2025

Meet Donna, who lives next door to Pope Leo XIV's childhood home in Dolton, IL. She says the home was recently a hub of drug dealing, but she prayed that God would bring peace. A Catholic, she's playing worship music from her house and using all the attention to share the Gospel. pic.twitter.com/OSQnKxiYek — Jonathan Liedl (@JLLiedl) May 9, 2025

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ραδιοφώνου WBEZ του Σικάγο, οι γονείς του Πάπα Λέοντα - κατά κόσμον Ρόμπερτ Πρέβοστ - είχαν αγοράσει το σπίτι το 1949, διαμένοντας εκεί για δεκαετίες, πριν το πουλήσουν το 1996. Σήμερα, το πατρικό του αναδεικνύεται σε σύμβολο μνήμης και ιστορίας για την τοπική κοινωνία.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

