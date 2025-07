Ιταλία: Βίντεο καταγράφει τις κινήσεις του 35χρονου λίγο πριν τον «ρουφήξει» τουρμπίνα αεροσκάφους

Νέο βίντεο που κυκλοφορεί στα social media αποτυπώνει τις τελευταίες στιγμές του 35χρονου Andrea Russo, ο οποίος έχασε τη ζωή του την περασμένη Τρίτη στο αεροδρόμιο Orio al Serio του Μπέργκαμο της Ιταλίας, όταν βρέθηκε επικίνδυνα κοντά σε τουρμπίνα αεροσκάφους που ετοιμαζόταν για απογείωση.

Το υλικό, πιθανότατα από κάμερα ασφαλείας του αεροδρομίου, δείχνει τον 35χρονο να κινείται προς τον διάδρομο, να προσπερνά σημεία ελέγχου και να κατευθύνεται προς ένα Airbus της Volotea την ώρα που τροχοδρομούσε. Σύμφωνα με την εικόνα, ο άνδρας φαίνεται να χτυπά στην άτρακτο του αεροπλάνου, να πέφτει, να σηκώνεται και στη συνέχεια να τρέχει ξανά, αυτή τη φορά προς την τουρμπίνα, όπου και χάνει τη ζωή του.

Video has appeared on social media showing the moment a man jumped into the engine of a Volotea A319 engine on Tuesday.



Builder Andrea Russo, 35, from the Calcinate county, in Bergamo, Lombardy, threw himself into the jet… pic.twitter.com/JNNS2kvJUf