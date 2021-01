Η αστυνομία της Φλόριντα πλέκει το εγκώμιο μιας σερβιτόρας από το Ορλάντο, η οποία έσωσε ένα κακοποιημένο αγόρι από τους γονείς του, επικοινωνώντας μαζί του στο εστιατόριο χωρίς εκείνοι να αντιληφθούν το παραμικρό.

Την πρωτοχρονιά, η Flavaine Carvalho σέρβιρε την οικογένεια στο "Mrs. Potato Restaurant". Σε συνέντευξη τύπου στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, η γυναίκα εξήγησε πώς ακριβώς κατάλαβε ότι το παιδί ήταν θύμα κακοποίησης.

Η οικογένεια ήρθε και έκατσε σε ένα από τα τραπέζια «όπως ακριβώς κάθε άλλη οικογένεια». «Αντιλήφθηκα ότι δεν έδιναν στο παιδί φαγητό. Αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που τράβηξε την προσοχή μου» είπε η Carvalho που ήθελε να μιλήσει σχεδόν αμέσως το παιδί, αλλά απευθύνθηκε πρώτα στους γονείς, ρωτώντας δήθεν αδιάφορα αν υπήρχε κάποιο πρόβλημα με το φαγητό.

Ο πατριός του αγοριού, ο 34χρονος Timothy Wilson επιχείρησε να διαβεβαιώσει την Carvalho ότι «όλα ήταν μια χαρά» προσθέτοντας πως το παιδί θα έτρωγε το δείπνο του στο σπίτι. «Μου φάνηκε πάρα πολύ παράξενο», θυμάται η Carvalho εξηγώντας ότι το παιδί είχε σημάδια κακοποίησης και παραμέλησης. «Το έβλεπα υπερβολικά σιωπηλό και θλιμμένο». Είχε μία πληγή από γδάρσιμο στο κεφάλι.

Η σερβιτόρα επιχείρησε να ρωτήσει κρυφά το παιδί αν ήταν καλά, και εκείνο ένευσε στην αρχή θετικά. «Όμως δεν με έπεισε», λέει η Carvalho που επέστρεψε με ένα γραπτό μήνυμα σε χαρτί, δείχνοντάς το στο αγόρι πίσω από την πλάτη των γονιών του. «Χρειάζεσαι βοήθεια;» Μετά από επανειλημμένες προσπάθειες το αγόρι έκανε τελικά «ναι» με νόημα, επιβεβαιώνοντας τους φόβους της Carvalho.

SEE SOMETHING, SAY SOMETHING: We talked with an Orlando Restaurant Manager who saw a family withholding food from a boy at a table. She noticed bruises on his body and created a sign to secretly ask the child if he needed help. When he signaled "Yes" she called us. pic.twitter.com/U8m9MG1KUN