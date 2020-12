Καθ' οδόν για τις χώρες προορισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βρίσκονται οι δόσεις του εμβολίου της Pfizer κατά του κορωνοϊού.

«Αφού συσκευαστούν προσεκτικά, παρτίδες του πρόσφατα εγκεκριμένου εμβολίου για τον # COVID19 αποστέλλονται στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

»Αυτά τα εμβόλια θα φτάσουν σύντομα στον προορισμό τους προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στους εμβολιασμούς στις 27, 28 και 29 Δεκεμβρίου» αναφέρει σε ανάρτησή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παραθέτοντας και σχετικό βίντεο.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Επιτρόπου Υγείας της Κομισιόν, Στέφαν ντε Κέερσμακερ, όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να έχουν παραλάβει τις πρώτες δόσεις των εμβολίων μέχρι τις 26 Δεκεμβρίου.

Στην Ελλάδα στις 27 Δεκεμβρίου έχουν προγραμματιστεί να εμβολιαστούν συμβολικά η Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο πρωθυπουργός μεταξύ άλλων. Ο Αλέξης Τσίπρας θα εμβολιαστεί την επομένη, στις 28 Δεκεμβρίου.

Όλοι οι εμβολιασμοί των πολιτικών προσώπων θα γίνουν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.

After being carefully packed, batches of the newly approved #COVID19 vaccine are being dispatched to the 27 🇪🇺 countries.



These vaccines will soon be arriving at their destination to be used during the #EUVaccinationDays on 27, 28 and 29 December. pic.twitter.com/2BZCo6N7vb