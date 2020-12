Σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη από διάφορα μέσα ενημέρωσης, ο Ρώσος πολιτικός της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι δηλητηριάστηκε προφανώς από μέλη της ρωσικής υπηρεσίας πληροφοριών FSB.

Όπως γράφει το περιοδικό «Der Spiegel», έχουν αναγνωριστεί τουλάχιστον οκτώ συνεργάτες της που έχουν πετάξει περισσότερες από 30 φορές πριν από αυτόν προς τους ταξιδιωτικούς προορισμούς του από το 2017 και επέστρεψαν στη Μόσχα λίγο μετά. Δύο από τους υπόπτους θεωρείται επίσης ότι ανήκουν σε μονάδες της εν λόγω μυστικής υπηρεσίας που έχουν ήδη συνδεθεί με την δηλητηρίαση.

Τους τελευταίους μήνες, το περιοδικό «Der Spiegel» ερεύνησε τις συνθήκες της δηλητηρίασης μαζί με τις ερευνητικές πλατφόρμες «Bellingcat» και «The Insider» καθώς και το αμερικανικό κανάλι ειδήσεων CNN. Ο Ναβάλνι κατέρρευσε στις 20 Αυγούστου κατά την διάρκεια πτήσης από το Τομσκ της Σιβηρίας προς τη Μόσχα. Δύο ημέρες αργότερα, ο 44χρονος μεταφέρθηκε στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Charité του Βερολίνου για θεραπεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τρία ευρωπαϊκά εργαστήρια, o Ναβάλνι δηλητηριάστηκε με νευροτοξικό παράγοντα από την οικογένεια Novitschok.





A special team of FSB killers spied on me for more than 3 years and tried several murder attempts. An operation of such scale couldn’t be authorized by anyone other than Putin. I accuse him of national terrorism. Watch the investigation with English subs. https://t.co/uCdicyh6uY