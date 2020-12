Ένοπλος άνοιξε πυρ στη διάρκεια εκδήλωσης σε εξωτερικό χώρο μιας χορωδίας σε καθεδρικό ναό στο Μανχάταν, στην πόλη της Νέας Υόρκης.

Το γεγονός ανέφερε φωτογράφος του πρακτορείου ειδήσεων Reuters. Σύμφωνα με το ABC, ο ένοπλος πυροβόλησε κατά των αστυνομικών, χωρίς να τραυματίσει κάποιον. Η αστυνομία ανταπέδωσε τα πυρά και ο ύποπτος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.

Τα κίνητρά του είναι υπό διερεύνηση.

BREAKING: NYPD respond to shots fired at St. John the Divine Church in New York City @PIX11News pic.twitter.com/VC3GyNesVZ