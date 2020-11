Αιχμές ακόμα και για νοθεία προσπάθησε να αφήσει ο Ντόναλντ Τραμπ στο Twitter, με την ψηφιακή πλατφόρμα να κρύβει την ανάρτηση ως παραπλανητική.

«Πάμε γερά, αλλά προσπαθούν να ΚΛΕΨΟΥΝ τις εκλογές. Δεν θα τους αφήσουμε να το κάνουν. Δεν επιτρέπεται να ρίχνουν ψήφους αφού κλείσουν οι κάλπες!».

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!