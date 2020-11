Συναγερμός επικρατεί στην Βιέννη όπου έπεσαν πυροβολισμοί και υπάρχουν τραυματίες. Σύμφωνα με την αυστριακή εφημερίδα Kronen Zeitung, σημειώθηκε επίθεση κοντά σε συναγωγή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες σημειώθηκαν πυροβολισμοί στο κέντρο της Βιέννης. Η αστυνομία, με ανάρτηση στο Twitter, ανέφερε ότι υπάρχουν τραυματίες και ότι έπεσαν πυροβολισμοί. Η εφημερίδα Falter, επικαλούμενη το υπουργείο Εσωτερικών, έκανε λόγο για έναν νεκρό.

«Πυροβολισμοί στο κέντρο της Βιέννης, υπάρχουν τραυματίες. Μείνετε μακριά από όλους τους δημόσιους χώρους και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μην δημοσιεύετε βίντεο ή φωτογραφίες», ανέφερε σε ανάρτηση η αστυνομία της Βιέννης. Σε προηγούμενη ανάρτηση η αστυνομία έκανε λόγο για μεγάλη επιχείρηση στο κέντρο της πόλης.

Shots fired in the Inner City district - there are persons injured - KEEP AWAY from all public places or public Transport - don't share any Videos or Fotos!