Το πιο δυνατό του χαρτί επιστρατεύει ο Τζο Μπάιντεν που θα βρεθεί επί σκηνής απόψε για την προεκλογική του εκστρατεία στο Πίτσμπουργκ. Δίπλα τoυ η Lady Gaga.

Ο επικεφαλής της προεκλογικής του καμπάνιας, Tim Murtaugh, αποκάλυψε μέσω Twitter ότι η πολυβραβευμένη Lady Gaga θα σταθεί δίπλα στον δημοκρατικό υποψήφιο.

Η αντίδραση από τον Ντόναλντ Τραμπ, ήταν αναμενόμενη. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν δίστασε να χαρακτηρίσει την Lady Gaga υπερήφανο μέλος του κινήματος «Καλλιτέχνες εναντίον του Fracking».

Αυτή η απελπισμένη προσπάθεια είναι στην πραγματικότητα «μαχαιριά» για 600.000 κατοίκους της Πενσιλβάνια, που εργάζονται στη βιομηχανία των εξορύξεων, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός Πρόεδρος.

Just learned that Sleepy Joe Biden is campaigning in Pennsylvania with Lady Gaga, a proud member of “Artists Against Fracking.” This is more proof that he would ban Fracking and skyrocket your energy prices...