Σε πολυτελή σουίτα ξενοδοχείου παραπέμπει περισσότερο ο θάλαμος του στρατιωτικού νοσοκομείου Walter Reed, όπου νοσηλεύεται ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος διαγνώστηκε με κορωνοϊό.

Η σουίτα έξι δωματίων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μονάδα εντατικής θεραπείας, κουζίνα, τραπεζαρία με κρυστάλλινο πολυέλαιο, σαλόνι και αίθουσα συνεδριάσεων, ενώ η κρεβατοκάμαρα στην οποία ο Αμερικανός πρόεδρος αναπαύεται διαθέτει επίσης γραφείο από όπου μπορεί εάν θέλει να εργαστεί, σύμφωνα με την Daily Mail.

Το Walter Reed, που απέχει λίγα χιλιόμετρα από τον Λευκό Οίκο, είναι παραδοσιακά το νοσοκομείο που περιθάλπει τους προέδρους και τους ανώτατους αξιωματούχους των ΗΠΑ. Υπερσύγχρονο και με τελευταίας τεχνολογίας ιατρικό εξοπλισμό, περιθάλπει κυρίως στρατιωτικούς και βετεράνους.

Ολόκληρη η σουίτα, η οποία ελέγχεται από τον Λευκό Οίκο από άκρη σε άκρη, είναι εξοπλισμένη με προστατευτικές συσκευές και εργαλεία επικοινωνίας που επιτρέπουν στον Ντόναλντ Τραμπ να εργαστεί κανονικά για όσο διάστημα παραμείνει στο νοσοκομείο.

Όπως αναφέρει το NBC, εκτός από τα δωμάτια που προορίζονται ειδικά για τον πρόεδρο, η σουίτα περιλαμβάνει επίσης ένα γραφείο για τον προσωπάρχη του Λευκού Οίκου Μαρκ Μέντοους, καθώς και χώρο ξεκούρασης για τον παθολόγο του Λευκού Οίκου ώστε να βρίσκεται στο πλευρό του Τραμπ καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου.

Ward 71



Η Μονάδα Ιατρικής Αξιολόγησης και Θεραπείας, επίσης γνωστή ως Ward 71, βρίσκεται στη νότια πλευρά της πανεπιστημιούπολης που εκτείνεται σε 243 στρέμματα, στεγάζει 88 κτίρια και έχει περίπου 7.000 μέλη προσωπικό.

Ο δημοσιογράφος Richard Southern δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Τwitter, φωτογραφίες από το εσωτερικό της προεδρικής σουίτας στο νοσοκομείο Walter Reed.

Να σημειωθεί πως το Walter Reed διαθέτει και Ινστιτούτο Ερευνών το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά στο νοσοκομείο του Μέριλαντ. Πριν από 39 χρόνια, το 1981 το νοσοκομείο έγινε γνωστό καθώς εισήχθη σε αυτό ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ Ρόναλντ Ρήγκαν.

Trump's admission to Walter Reed on Friday is first time in 39 years that a sitting U.S. president has been hospitalized. Ronald Reagan was the last sitting president to be hospitalized as an inpatient on March 30, 1981 following an assassination attempt.