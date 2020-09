Ο Χάρτης της Σεβίλλης για τα θαλάσσια σύνορα δεν έχει νομική σημασία, αναφέρει σε ανάρτησή της η αμερικανική πρεσβεία στην Τουρκία.

Στην ανάρτηση στα social media, η Αμερικανική πρεσβεία αναφέρει ότι οι διαφορές για τα θαλάσσια σύνορα πρέπει να επιλύονται βάσει του διεθνούς δικαίου και επισημαίνουν ότι για τις ΗΠΑ δεν έχει σημασία ο Χάρτης της Σεβίλλης, που καταγράφει σύνδεση της ελληνικής και της κυπριακής ΑΟΖ.

«Οι ΗΠΑ δεν παίρνουν θέση στις διαμάχες άλλων χωρών για τα θαλάσσια σύνορα. Αναφορικά με το νομικό καθεστώς του χάρτη της Σεβίλλης, οι ΗΠΑ δεν θεωρούν ότι ο Χάρτη της Σεβίλλης έχει κάποια νομική σημασία. Καταλαβαίνουμε ότι η ΕΕ δεν θεωρεί ότι ο Χάρτης της Σεβίλλης είναι νομικά δεσμευτικό έγγραφο», αναφέρει στην ανάρτηση η πρεσβεία των ΗΠΑ.

