Το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι θα δώσει εντολή στο Netflix να αποκλείσει την τοπική πρόσβαση στην ταινία «Cuties» επειδή «περιέχει εικόνες παιδικής εκμετάλλευσης».

Η απόφαση ανακοινώθηκε ενόψει της κυκλοφορίας παγκοσμίως, στις 9 Σεπτεμβρίου, της γαλλικής ταινίας και εκδόθηκε έπειτα από πρόσφατα δημοσιεύματα για παρέμβαση της τουρκικής κυβέρνησης σε ξεχωριστή προγραμματισμένη σειρά του Netflix με έναν γκέι χαρακτήρα.

Η υπόθεση της ταινίας εστιάζει σε μια 11χρονη μουσουλμάνα που «αρχίζει να επαναστατεί κατά των παραδόσεων της συντηρητικής οικογένειάς της, όταν γοητεύεται από μια ομάδα χορού με ελεύθερο πνεύμα», σύμφωνα με το Netflix.

«Αποφασίστηκε ομόφωνα ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός να αφαιρέσει την σχετική ταινία από τον κατάλογό του», ανακοίνωσε το Ανώτατο Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (RTUK) μετά μια συνεδρίαση του συμβουλίου του.

Ο υπουργός Οικογενειακών Υποθέσεων Τουρκίας δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι η ταινία «μπορεί να κάνει τα παιδιά ανοιχτά στην αμέλεια και την κακοποίηση καθώς και να επηρεάσει αρνητικά την ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη», σημειώνοντας ότι το «Cuties» εμφανίζεται σαν παιδική ταινία, αλλά έχει ένδειξη «Κατάλληλο για 18 και άνω».

Η ταινία είχε επικριθεί νωρίτερα διεθνώς για τη διαφημιστική αφίσα της για φερόμενη σεξουαλικοποίηση 11χρονων κοριτσιών. Στη συνέχεια, το Netflix ζήτησε συγγνώμη γι' αυτό που αποκάλεσε «ακατάλληλο έργο τέχνης».

We're deeply sorry for the inappropriate artwork that we used for Mignonnes/Cuties. It was not OK, nor was it representative of this French film which won an award at Sundance. We’ve now updated the pictures and description.