Τηλεδιάσκεψη είχαν νωρίτερα σήμερα η Γερμανίδα Καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σχετικά με τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο Anadolu, οι δύο ηγέτες συζήτησαν για περιφερειακά και διμερή θέματα αλλά και για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Ερντογάν επιτέθηκε για άλλη μια φορά κατά της Ελλάδας, λέγοντας πως «είναι απαράδεκτο η εγωιστική και άδικη στάση της Ελλάδας να υποστηρίζεται από ορισμένες χώρες».

Ωστόσο δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συζήτησης των δυο ηγετών.

Σύμφωνα με το trt haber, ο Ερντογάν, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες της Μέρκελ να συμβάλει στην επίλυση του προβλήματος που προκαλείται από βήματα που βλάπτουν την περιφερειακή ειρήνη στην Ανατολική Μεσόγειο από την Ελλάδα και άλλες χώρες.





