Νέα NAVTEX για έρευνες ανοιχτά του Καστελόριζου εξέδωσε σήμερα η Τουρκία.

Ουσιαστικά πρόκειται για το ίδιο σημείο που είχε δεσμεύσει και τον περασμένο Ιούλιο. Η Navtex αφορά έρευνες του Oruc Reis με διάρκεια από σήμερα έως τις 23 Αυγούστου.

Στις 12.00 θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ).

Η τουρκική NAVTEX



TURNHOS N/W : 1024/20

MEDITERRANEAN SEA

1.SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUC REIS, ATAMAN AND CENGIZ HAN BETWEEN 10-23 AUG 20 IN AREA BOUNDED BY;

33 55.22 N - 027 59.83 E

34 58.25 N - 030 31.50 E

34 18.18 N - 030 54.52 E

34 17.03 N - 030 06.12 E

33 49.84 N - 030 06.78 E

33 41.25 N - 028 46.16 E

33 47.41 N - 028 21.48 E

33 53.37 N - 027 59.90 E

6 NM BERTH REQUESTED.

CANCEL THIS MESSAGE 232059Z AUG 20.

Υπενθυμίζεται πως σήμερα ενεργοποιείται πρότερη ΝAVTEX με πραγματικά πυρά, στον απόηχο της συμφωνίας ανάμεσα στην Ελλάδα και την Αίγυπτο για την οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης.

Συγκεκριμένα, η υδρογραφική και ωκεανογραφική υπηρεσία της Αττάλειας εξέδωσε NAVTEX με την οποία γνωστοποιείται η διεξαγωγή ασκήσεων με χρήση πραγματικών πυρών σε θαλάσσια περιοχή ανάμεσα σε Ρόδο και Καστελόριζο. Η τουρκική άσκηση θα πραγματοποιηθεί σήμερα 10 και αύριο 11 Αυγούστου.