Ισχυρότατη έκρηξη συγκλόνισε τη Βηρυτό, πρωτεύουσα του Λιβάνου, το απόγευμα της Τρίτης.

Η σοκαριστική έκρηξη σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν από τις 7μ.μ ώρα Ελλάδας και οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για μεγάλο αριθμό τραυματιών. Σύμφωνα με το CNN, από το ωστικό κύμα της έκρηξης έχουν προκληθεί ζημιές μέχρι και σε απόσταση δέκα χιλιομέτρων. Η ανταποκρίτρια του France 24 Leila Molana-Allen ανέφερε χαρακτηριστικά ότι όλα είναι «καλυμμένα με αίμα και σπασμένα γυαλιά».

Οι εικόνες και τα βίντεο από το σημείο κατέγραψαν μία τεράστια έκρηξη στο λιμάνι και την σαρωτική καταστροφή. Το υπουργείο Υγείας επιβεβαιώνει ότι υπάρχει «πολύ μεγάλος αριθμός τραυματιών» και ότι έχουν καταγραφεί πολλές υλικές ζημιές, σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι LBC TV.

The aftermath of the explosion in Beirut.pic.twitter.com/Mbc1aoatvp — Joshua Potash (@JoshuaPotash) August 4, 2020

Fireworks storage was exploding just before the huge explosion, this video is filmed about 100 metres from the major explosion #Beirut #Lebanon pic.twitter.com/tM0vYuZo8u — CNW (@ConflictsW) August 4, 2020

Κάμερες τοπικών καναλιών καταγράφουν εγκλωβισμένους κάτω από συντρίμμια και ορισμένοι εξ αυτών είναι αιμόφυρτοι. Βιτρίνες πολλών καταστημάτων και τζάμια αναρίθμητων κατοικιών και γραφείων σε μεγάλη ακτίνα, κυριολεκτικά έχουν θρυμματιστεί.

Προς το παρόν άγνωστη παραμένει η αιτία της έκρηξης και οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

BREAKING: Massive explosion in Beirut. Footage from the daily star office now in Lebanon pic.twitter.com/2uBsKP5wCH — Ghada Alsharif (@GhadaaSharif) August 4, 2020