Ένα μυστήριο με πακέτα σπόρων, που αποστέλλονται σε πολίτες ταχυδρομικά, προσπαθούν να λύσουν οι αρχές στις ΗΠΑ.

Σε περισσότερες από δέκα πολιτείες άνθρωποι έχουν λάβει τέτοια σακουλάκια με σπόρους, τα οποία δεν τα παρήγγειλαν. Κατά τα φαινόμενα, αυτά έχουν σταλεί ταχυδρομικώς από την Κίνα.

Το υπουργείο Γεωργίας κάλεσε τους πολίτες να μην φυτεύουν αυτούς τους σπόρους και να ειδοποιούν τις αρχές αν λάβουν τέτοιο πακέτο. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι διερευνά την υπόθεση σε συνεργασία με ομοσπονδιακές υπηρεσίες και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Πάντως, το υπουργείο Γεωργίας σημείωσε ότι προς το παρόν «δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι πρόκειται για κάτι άλλο πέρα από μια απάτη στην οποία άνθρωποι λαμβάνουν αντικείμενα που δεν παρήγγειλαν, από πωλητή, ο οποίος στη συνέχεια δημοσιεύει ψευδείς αξιολογήσεις πελατών, για να ενισχύσει τις πωλήσεις».

#APHIS is working closely with @CBP and State Depts of Ag re: unrequested seeds. If received, pls contact State Dept of Ag https://t.co/g0WhR57Wv3 or the #APHIS State Plant Health Office https://t.co/CdHtWghDbC. Keep packaging and do not plant seeds from an unknown origin! pic.twitter.com/LORKeTh4Tc