Ελεύθερη αφέθηκε σήμερα το πρωί η Χέλα Μέβις, η Γερμανίδα επιμελήτρια τέχνης και art manager που είχε απαχθεί τη Δευτέρα από άγνωστους ενόπλους στη Βαγδάτη, όπως γνωστοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών, Χάικο Μάας.

Ο ίδιος ευχαρίστησε την ιρακινή κυβέρνηση και τις δυνάμεις ασφαλείας για την «πλήρη στήριξή τους και την αποφασιστικής σημασίας συμβολή τους στη θετική αυτή εξέλιξη».

Η Μέβις απήχθη ενώ έφευγε από το γραφείο της, στο κέντρο της ιρακινής πρωτεύουσας, με το ποδήλατό της. Μετά την απαλευθέρωσή της, οι ιρακινές αρχές τη μετέφεραν στη γερμανική πρεσβεία όπου είναι ασφαλής, τόνισε ο Γερμανός ΥΠΕΞ. Δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περαιτέρω λεπτομέρειες για την επιχείρηση απελευθέρωσής της. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, είναι καλά στην υγεία της.

Hella is free 😃 this is great news ! #HellaMewis #freedom_for_hella pic.twitter.com/6H5Lg7fNBm